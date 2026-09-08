La victoria de AfD en Alta Sajonia también es un triunfo trumpista: "¡Bien hecho!"

Los detalles Donald Trump o Elon Musk se han hecho eco y celebrado de la victoria de Alternativa para Alemania ya que supone cumplir su objetivo de desestabilizar a Europa.

La victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en Alta Sajonia ha generado reacciones diversas. Mientras en Bruselas se percibe como una amenaza, figuras como Donald Trump y Elon Musk celebran el triunfo. Trump, desde Estados Unidos, destacó la victoria de AfD antes de su confirmación oficial, reflejando su alineación con el partido ultraderechista. Su objetivo es desmantelar los gobiernos tradicionales europeos, criticando a la Unión Europea como un ente creado para perjudicar a Estados Unidos. Musk también mostró apoyo a AfD, continuando su postura antieuropea. Ambos no ocultan su intención de desafiar los valores comunitarios de la Unión Europea.

Para entender dónde estamos y qué supone la victoria de Alternativa para Alemania en Alta Sajonia solo hay que ver quién se alegra y quien se preocupa. En Bruselas hablan de amenaza y el primer ministro polaco, que algo sabe de hacia dónde puede ir esta ola ultra, ha llamado idiotas y traidores a quienes se alegran. ¿Y quiénes han sido? Pues Donald Trump o Elon Musk, entre otros, celebran esta victoria como si fuera suya.

Porque a más de 6.000 kilómetros de distancia desde donde se estaban celebrando los comicios, el presidente estadounidense se hacía eco de la victoria a pie de urna del candidato de la AfD antes incluso de confirmarse publicando un gráfico en el que se recogían unos primeros resultados.

Y no es casualidad. El objetivo del triunfo de AfD es también el suyo, es decir, acabar con los gobiernos tradicionales europeos. "La Unión Europea se formó para joder a Estados Unidos, ese es su propósito. Y lo han conseguido", decía el año pasado.

Algo en lo que ha puesto empeño desde su llegada a la Casa Blanca: crear una cruzada contra Europa. Elon Musk también celebraba con un "bien hecho" en alemán la victoria de los ultras. De hecho, ya en las últimas elecciones generales alemanas, el tecnomagnate hizo campaña desde la distancia

No esconden su estrategia antieuropea para la que no dudan en atacar los valores comunitarios de la Unión. A través de su llamada Estrategia de Seguridad Nacional, la Casa Blanca definió y difundió un futuro oscuro en el que dibujaban una Unión Europa con problemas económicos, destinada a perder su identidad en 20 años por la inmigración.

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