La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia malos tratos y traslado ilegal en su encarcelamiento en Irán

El contexto La activista fue detenida el 12 de diciembre y está en prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema. Es su décimo paso por la cárcel desde 2021.

Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz iraní, ha sido trasladada ilegalmente a la prisión de Zanjan desde Mashad, según su abogado Mostafa Nili, quien denuncia malos tratos durante su arresto. Mohammadi ha sufrido agresiones que le han causado mareos y visión borrosa. Su marido, Taghi Rahmani, alerta sobre su deteriorado estado de salud tras una reciente huelga de hambre. La activista, detenida en diciembre junto a otros activistas, enfrenta una condena de siete años y medio por cargos de conspiración y propaganda. A pesar de sus múltiples arrestos y condenas, Mohammadi sigue denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán.

El abogado de Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz iraní, ha denunciado que la activista ha sufrido malos tratos y que ha sido trasladada ilegalmente desde el centro de detención de Mashad a otra ciudad. "Aunque le habían indicado que la trasladaban a Teherán la transfirieron a la prisión de Zanjan", ha compartido Mostafa Nili en X.

El letrado, en ese sentido, ha afirmado que se enteró del "traslado forzoso" de la activista por una llamada telefónica de Mohammadi. "El procedimiento contraviene las leyes vigentes, incluyendo la Ley de Procedimiento Penal", ha informado.

En la conversación con la activista, Nili ha afirmado que la premio Nobel ha denunciado agresiones en su contra durante su arresto e interrogatorios, con golpes en la cabeza que le han causado "mareos, visión doble y borrosa".

"Las marcas de moretones y los fuertes golpes infligidos en su cuerpo todavía están ahí", ha enfatizado su abogado poniendo especial énfasis en que si la activista sigue retenida podría generar "graves riesgos" en su salud.

Taghi Rahmani, su marido, ha alertado de su mal estado de salud después de que hace tres semanas necesitase de un traslado a un hospital tras seis días de huelga de hambre.

Mohammadi, detenida el 12 de diciembre junto a otros activistas en Mashad, está condenada a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

La sentencia contra Mohammadi se produce tras las protestas que sacudieron Irán en diciembre y enero, que comenzaron en Teherán por la caída del rial, pero pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y se apagaron tras una brutal represión.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EEUU., sitúa la cifra en 7.010, si bien continúa verificando más de 11.700 posibles muertes, así como 53.800 arrestos.

Mohammadi, premio Nobel de la Paz en 2023, ha sido arrestada en 13 ocasiones y condenada en 10, pero aun así la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluida la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.