Israel mata al menos a 12 palestinos en nuevos bombardeos masivos y ataques sobre la Franja de Gaza

¿Qué está pasando? A pesar del plan de Trump, el Ejército de Netanyahu ha vuelto a bombardear zonas residenciales y tiendas de campaña en el enclave. Son ya casi 600 los asesinados desde el supuesto alto el fuego del 10 de octubre.

A pesar del supuesto alto el fuego y del plan de Donald Trump para la Franja de Gaza, Israel ha continuado con sus ataques. En una ofensiva nocturna, el Ejército de Netanyahu ha matado al menos a 11 palestinos, justificando los ataques por la supuesta invasión de la línea amarilla. Según 'Filastín', los bombardeos han afectado zonas residenciales, causando la muerte de seis personas en Jan Yunis y cuatro en el campamento de Jabalia. Las fuerzas israelíes también han demolido edificios y arrestado a varias personas. Desde el alto el fuego del 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a 591 palestinos.

Israel sigue a lo suyo a pesar del alto el fuego. A pesar del supuesto alto el fuego y de ese plan de Donald Trump para la Franja de Gaza. El Ejército de Netanyahu, en una madrugada de ataques y bombardeos masivos, ha matado al menos a 11 palestinos en el enclave en una ofensiva que han justificado porque, según dicen, varias personas habrían entrado en la línea amarilla impuesta por ellos.

Según fuentes médicas recogidas por 'Filastín', los ataques hebreos han ido dirigidos contra zonas residenciales de la Franja de Gaza. En uno de ellos, al oeste de Jan Yunis, Israel ha asesinado al menos a seis personas.

Otro de los ataques se ha producido en el campamento de Jabalia, en una ofensiva contra tiendas de campaña que ha acabado con la vida de al menos cuatro palestinos.

Además, las fuerzas hebreas han demolido varios edificios, algunos de ellos residenciales a lo largo de la Franja y han arrestado a varias personas.

Anteriormente, las FDI han matado a dos civiles palestinos a los que tildó de "terroristas" vinculados con Hamás en el norte de la Franja de Gaza: "Varios terroristas armados fueron identificados tras salir de una infraestructura subterránea en las inmediaciones".

De acuerdo con Israel, este episodio supone "una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego" y debían castigarlo "con la máxima severidad" al igual que "cualquier otro intento de las organizaciones terroristas de la Franja de ejecutar ataques contra las FDI y las población civil israelí".

El resto de personas, dicen, escapó "al este de la Línea y junto a las tropas de las FDI, lo que supuso una amenaza inminente para su seguridad". "Las FDI siguen registrando la zona para localizar y eliminar a los terroristas restantes".

Al menos 72.060 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según del Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó "actos de genocidio" contra los palestinos.

Desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, y según datos de las autoridades de la Franja de Gaza, Israel ha matado a 591 palestinos.

