Von der Leyen avisa de que Europa "no tiene más elección que aumentar su independencia" ante la "amenaza de fuerzas externas"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comisión Europea habla de "desafíos para el modo de vida europeo" y llama a la autosuficiencia: "Una Europa fuerte fortalece la alianza transatlántica".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha hablado en Múnich, en el encuentro que EEUU y que Europa mantienen en Alemania. En sus palabras, ha comentando las amenazas tanto internas como externas a las que se enfrenta el Viejo Continente y que "ya no tiene más elección" que aumentar "su independencia".

Así se ha expresado en el marco de la reunión de Múnich: "Nos enfrentamos a la clara amenaza de fuerzas externas que nos intentan debilitar desde dentro. El retorno de una competencia y relaciones de poder abiertamente hostiles".

"El modo de vida europeo se ve desafiado de nuevas maneras. En todos los ámbitos, desde el territorial hasta el de los aranceles o las regulaciones tecnológicas. En esencia, todo apunta a una simple realidad en el mundo fracturado de hoy, y Europa ya no tiene más elección que aumentar su independencia", ha apuntado Von der Leyen.

Sus palabras llegan después de la comparecencia de Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, quien apela a una "alianza fuerte" con Europa pero bajo las exigencias de Donald Trump. Ante esto, Von der Leyen llama a la autosuficiencia "en todas las dimensiones que afectan a la seguridad y prosperidad", haciendo especial mención a la "defensa, la energía, la economía, el comercio, las materias primas y la tecnología digital".

"Algunos podrán decir que la palabra 'independencia' contradice nuestro vínculo transatlántico, pero lo cierto es que es lo contrario. Una Europa independiente es una Europa fuerte. Una Europa fuerte fortalece la alianza transatlántica", ha asegurado.

En ese sentido, habla de necesidades imperiosas de seguridad al "cruzarse límites que ya no se pueden deshacer", haciendo especial mención a la guerra en Ucrania que dice ha incrementado un 80% el gasto en 2025 con respecto al que era en 2022, antes de la invasión rusa.

"Ningún tabú puede quedar sin respuesta", dice Von der Leyen, que ha declarado el momento de "implementar la cláusula de defensa mutua europea".

Una cláusula que, para Von der Leyen, debe representar la columna vertebral de una nueva Estrategia Europea de Seguridad construida a partir de "todas las herramientas políticas: comercio, finanzas, estándares, datos, infraestructuras críticas, plataformas tecnológicas e información".

"En Europa debemos estar preparados y dispuestos a utilizar nuestra fuerza de forma asertiva y proactiva para proteger nuestros intereses de seguridad. Necesitamos una nueva doctrina para ello, con un objetivo simple: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, economía, democracia y estilo de vida en todo momento. Porque este es, en definitiva, el verdadero significado de la independencia", ha zanjado Von der Leyen.

