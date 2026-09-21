Europa actualiza lo que debemos llevar en el kit de supervivencia tras las amenazas de un ataque de Putin

Los detalles En España, las autoridades piden tener una mochila preparada con todo lo necesario para sobrevivir durante tres días. Reunir aquellos elementos que nos permitan identificarnos, disponer de alguna vía de comunicación y cubrir nuestras necesidades más básicas.

Este lunes, los servicios de inteligencia europeos han alertado de un posible ataque de Vladímir Putin para poner a prueba a la OTAN. Según 'The Guardian', Rusia podría intentar desestabilizar Europa y evaluar la defensa de la Alianza Atlántica en los próximos meses. Ante esto, Europa busca estar preparada, recordando la invasión de Ucrania en 2022. Se recomienda a los ciudadanos tener un kit de supervivencia europeo, que incluye agua, alimentos duraderos, un botiquín, un mapa físico, y medios de comunicación. En España, Francia y otros países, las autoridades sugieren estar listos para afrontar emergencias de tres a siete días.

Este lunes hemos amanecido con los servicios de inteligencia de Europa alertando de un próximo ataque de Vladímir Putin para poner a prueba a la OTAN. Según sus informes, Rusia querría llevar a cabo acciones de desestabilización en suelo europeo. O, tal y como ha publicado este lunes 'The Guardian', la idea de Putin pasa por testar la defensa de la Alianza Atlántica en los próximos meses.

Ante estas informaciones, los países europeos no quieren volver a estar desprevenidos. Ya pasó con la invasión de Ucrania, en 2022, y ahora pretenden que todos los ciudadanos estén preparados con, por ejemplo, un nuevo kit de supervivencia europeo. Estas son las medidas que ya se están tomando, también en España.

Porque Irlanda ha sido el último país en actualizar las recomendaciones ciudadanas en caso de conflicto armado, pero ya ha pedido a los civiles que tengan listo el llamado kit de supervivencia europeo, incluyendo un mapa físico.

Agua, alimentos duraderos, un botiquín de primeros auxilios o un móvil y una batería externa son algunos de los elementos que siempre deben estar dentro de la mochila que debemos tener preparada en nuestras casas. Un kit que también incluye una radio y pilas, una linterna, ropa de abrigo, mantas y, por su puesto, nuestra documentación.

El objetivo es reunir, en una sola bolsa o mochila, aquellos elementos que nos permitan identificarnos, disponer de alguna vía de comunicación y cubrir nuestras necesidades más básicas durante varios días.

En países como España o en Francia, las autoridades recomiendan preparar el kit de supervivencia europeo con lo necesario para agunatar durante tres días. En Suecia, Noruega o Estonia piden a sus ciudadanos que incluyan para poder soibrevivir a un conflicto bélico y tener autonomía para una semana, siete largos días.

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