Marina Valdés, sobre Ceuta: "Es una ciudad poliédrica donde conviven realidades extremas y ninguna invalida a la otra"

La periodista ha acompañado a un grupo de ceutíes que se dedican a patrullar por la ciudad buscando inmigrantes que, en su opinión, no merecen estar en la ciudad. Su presencia genera opiniones variadas entre los ciudadanos.

Marina Valdés ha entrevistado en exclusiva a un grupo de ceutíes que se dedican a patrullar Ceuta armados con armas de aire comprimido y otro tipo de armas como porras extensibles en busca de inmigrantes que, en su opinión, no merecen estar en la ciudad autónoma porque delinquen.

Este grupo, como señala Iñaki López, no está controlado y, además, no representan a nadie "y menos al pueblo ceutí". "Operan por su cuenta, aplican la ley que les parece...", añade el presentador de Más Vale Tarde, "y se justifican".

Beatriz de Vicente señala que están cometiendo numerosos delitos como "grupo criminal, tenencia ilícita de armas o lesiones". La abogada plantea que "más allá de lo que hacen ellos" es posible que muchas personas estén validando y legitimando ese comportamiento.

Valdés indica que las opiniones sobre este grupo son variadas. "Cuanto más tiempo estoy en Ceuta, más cuenta me doy de lo complejo que es todo", reflexiona. "Es una ciudad poliédrica donde, ahora mismo, conviven realidades extremas que nada tienen que ver, pero todas son reales y ninguna invalida a la otra", añade.

La periodista indica que en Ceuta mucha gente conoce la existencia de este grupo y a nadie le llama la atención su presencia. Marina indica que ella ha podido ver como el grupo se ha cruzado con ciudadanos ceutíes, militares o policías "y no preguntan absolutamente nada".

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