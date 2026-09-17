Una nueva agresión grabada reaviva el debate sobre los abusos policiales en Francia: un agente tira al suelo a un hombre que se golpea la cabeza en la caída

Los detalles En el vídeo se observa cómo un policía se acerca a un hombre y, sin mediar palabra, lo tira con violencia contra el suelo. La persona agredida ha sido identificada solo como Youssef, de 29 años, quien se lleva rápidamente las manos a la cabeza, que se ha golpeado en la caída.

En Francia, un nuevo caso de abuso policial ha generado controversia. Durante una fiesta en Carcassonne, los vecinos denunciaron ruido y consumo de drogas. Un video muestra a un policía tirando violentamente al suelo a Youssef, de 29 años, quien se golpeó la cabeza y falleció 13 días después por sobredosis. La Fiscalía investiga el incidente, mientras el sindicato policial alega que Youssef amenazó a una agente. El jefe de Policía, involucrado en el suceso, fue grabado haciendo comentarios racistas y misóginos y ha sido suspendido. Este caso reaviva el debate sobre la brutalidad policial en Francia.

Nuevo caso de abuso policial en Francia. Esta vez un testigo lo grabó todo: se produjo durante una fiesta, los vecinos se habían quejado del ruido y de que había gente consumiendo drogas. En las imágenes se ve cómo un agente tira al suelo a un hombre que, aparentemente, no se ve que esté haciendo algo muy peligroso. Unas imágenes que han saltado al debate político.

En el vídeo se observa cómo un policía se acerca a un hombre y, sin mediar palabra, lo tira con violencia contra el suelo. La persona agredida ha sido identificada solo como Youssef, de 29 años, quien se lleva rápidamente las manos a la cabeza, que se ha golpeado en la caída.

Estaba en la Fiesta de la Música, en Carcassonne, Francia, consumiendo alcohol y drogas, cuando llegó la policía por varias quejas de ruido. El joven falleció 13 días después de una sobredosis, según la autopsia.

La Fiscalía ha abierto una investigación por violencia policial, pero desde el sindicato defienden que Youssef estaba amenazando a una agente y que el policía solo la defendió. Una actuación, en defensa o no, de brutalidad desmedida que ha vuelto a reavivar el debate sobre los abusos policiales en Francia.

Al jefe de Policía de Carcassonne, presente en la agresión a Youssef, lo grabó ya una cámara corporal sin darse cuenta soltando todo tipo de barbaridades racistas, misóginas y homófobas. "Es un moro, lo huelo desde aquí, apesta a kebab", llegó a decir.

También le pillaron diciendo: "Tenemos a un presidente que se mete la polla de su (esposa) trans por el culo e intenta ocultarlo al mundo entero". Se trata de un exsoldado vinculado al grupo de extrema derecha Agrupación Nacional al que la Policía ya ha suspendido.

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