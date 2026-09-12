Putin asegura que no va a atacar Europa (como también hizo con Ucrania): "Todos los asuntos se resolvieron en la IIGM"

El contexto Las palabras del líder ruso valen lo que valen. Y es que fue él quien aseguró que jamás atacarían a Ucrania y que no anexionarían sus territorios por las fuerzas de las armas.

En la cumbre de los BRICS, Vladimir Putin ha asegurado que Rusia no atacará Europa, afirmando que no hay base para un conflicto tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sus palabras son cuestionadas, ya que previamente prometió no atacar Ucrania ni anexionar sus territorios. Mientras tanto, la posibilidad de que Putin asista a la cumbre del G20 en Miami sigue siendo incierta. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha expresado su disposición a reunirse con Putin si este asiste, subrayando la importancia de un diálogo directo para avanzar hacia el fin de la guerra.

Putin ha acudido a la cumbre de los BRICS, el grupo formado por Brasil, Rusia, India y China, y ha asegurado durante el encuentro que Rusia no va a atacar Europa. "¿Por qué amenazaríamos a países europeos? No tenemos absolutamente ninguna base para ningún tipo de conflicto con Europa. Todos los asuntos se resolvieron al final de la Segunda Guerra Mundial", ha declarado.

De esta forma, el líder ruso se muestra ahora conciliador, justo precisamente cuando los ataques de guerra híbrida se multiplican por suelo europeo y pocos días después de que su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijese que Alemania ha comenzado una guerra contra Rusia por haber por acusar al Kremlin de uno de estos ataques.

En cualquier caso, lo cierto es que las palabras de Putin tienen la validez que tienen. Y es que fue él quien aseguró que jamás atacarían a Ucrania y que jamás se anexionarían sus territorios por las fuerzas de las armas.

Su visita a la cumbre del G20, en el aire

En lo referente a su posible viaje a Miami para asistir a la cumbre del G20, las autoridades de Rusia han señalado que todavía no se ha discutido la opción de que Vladimir Putin viaje a Estados Unidos para la cumbre de líderes del G20 que acogerá Miami, mientras que Zelenski considera que es el momento para mantener un cara a cara con el presidente ruso y avanzar en el fin de la guerra.

"Si Zelenski quiere reunirse con Putin de verdad, puede venir a Moscú", ha expresado el asesor presidencial Yuri Ushakov, al diario ruso 'Izvestia'.

Por su parte, el mandatario ucraniano ha mostrado su disposición a reunirse con Putin si finalmente el mandatario ruso acude la cumbre. "Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras, de lo que yo vaya a decirle o de lo que él quiera decir", ha afirmado Zelenski en declaraciones a la televisión alemana 'Deutsche Welle', al ser preguntado si ve posible un cara a cara en el marco de esa reunión.

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