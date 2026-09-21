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Trump busca un acuerdo para importar potasa de Bielorrusia y no depender de Canadá

Los detalles El presidente estadounidense ha anunciado la negociación afirmando que el precio de la potasa de Bielorrusia sería "sustancialmente inferior" al canadiense.

Donald Trump Donald TrumpReuters
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que está buscando un acuerdo para importar potasa de Bielorrusia y así no depender de Canadá, el país del que Estados Unidos obtiene la mayor parte de este fertilizante y con el que mantiene una recrudecida disputa comercial.

"Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de gran envergadura para la compra de potasa a Bielorrusia. El precio sería sustancialmente inferior al que pagamos actualmente a Canadá, lo que constituye una excelente noticia para nuestros agricultores y ganaderos", escribió en un breve mensaje en redes sociales.

Estados Unidos obtuvo en 2025 en torno al 85% de sus importaciones de potasa del país vecino, lo que supuso un desembolso de unos 2.900 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros).

El anuncio de Trump se produce en un momento de intensas fricciones con Canadá, a quien aplica desde agosto aranceles del 50% a unos 20.000 millones de dólares de importaciones de determinados productos después de que fracasaran unas negociaciones comerciales en las que Ottawa acusó a Washington de querer minar su soberanía en este terreno.

Canadá ha respondido aplicando impuestos aduaneros recíprocos en importaciones estadounidenses y ha acelerado su acercamiento a Europa, donde se ha propuesto que Ottawa se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea (UE), algo que ha enfurecido al mandatario estadounidense.

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