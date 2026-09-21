Ferreras, tras las palabras de los encapuchados violentos a la caza del migrante en Ceuta: "La ley del Oeste de momento no impera en España"

En Al Rojo Vivo, Marina Valdés da más detalles sobre la exclusiva de laSexta con los miembros de la patrulla ciudadana de Ceuta. Ferreras reacciona a lo que cuentan y a sus declaraciones.

La periodista de laSexta Marina Valdés ha conseguido hablar en exclusiva con tres de las personas que forman parte de una patrulla ciudadana de Ceuta que ha decidido tomarse la justicia por su mano para perseguir y atacar a aquellos migrantes a los que consideran "maleantes". El grupo se presenta como garante de un orden que, según ellos, les han quitado.

Todo el mundo sabe que esta patrulla existe y que actúa en las calles de Ceuta, pero laSexta ha sido el único medio que ha conseguido hablar directamente con algunos de sus integrantes y conocer de primera mano sus argumentos y cómo justifican sus actuaciones.

En Al Rojo Vivo, los periodistas han reaccionado a la exclusiva. Ignacio Cembrero ha sido contundente: "No hay nada peor que tomarse la justicia por su propia mano, que es lo que hemos visto".

A estas palabras, Ferreras ha respondido tajante: "La ley del Oeste de momento no impera en España".

Cembrero ha añadido otro elemento a su análisis: "En este caso, además, hay un agravante, que es que a veces hay miembros del Ejército que asisten a esto, que ven esto y permanecen de brazos cruzados".

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