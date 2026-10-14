Los estudiantes de Albania redoblan sus protestas y asedian las sedes de gobierno en Tirana

Los detalles Los estudiantes han atacado el Parlamento, el Ministerio de Economía y han apedreado la oficina del primer ministro. La sede del Banco Central del país también ha sufrido desperfectos.

Miles de estudiantes albaneses han protagonizado intensas protestas en Tirana, centradas en reivindicaciones educativas, pero enmarcadas en la Revolución de los Flamencos, una serie de movilizaciones contra un proyecto inmobiliario en la costa adriática. Este proyecto, apoyado por el primer ministro Edi Rama y vinculado a Jared Kushner, amenaza el ecosistema de los flamencos, símbolo del movimiento. Las manifestaciones han derivado en ataques a edificios gubernamentales y disturbios en el centro de la capital. Un diplomático austriaco y varios manifestantes y policías han resultado heridos. El presidente Bajram Begaj y la viceprimera ministra piden calma y moderación.

Miles de estudiantes albaneses han vuelto a protagonizar una gran protesta en la capital, Tirana, que ha ido ganando en intensidad con el paso de las horas hasta convertirse en un asedio nocturno a varios ministerios, a la oficina del Primer Ministro y al Parlamento nacional.

Aunque los manifestantes se han centrado ahora en las reivindicaciones en materia de educación, las protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, una serie de movilizaciones contrarias a un proyecto inmobiliario puesto en marcha por las autoridades en la costa adriática del país y que implican a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El proyecto de construcción, que cuenta con el apoyo del primer ministro, Edi Rama, pone en peligro el ecosistema de los flamencos que residen en la zona afectada y que se han convertido en un símbolo del movimiento.

Los estudiantes han atacado el Parlamento, el Ministerio de Economía y han apedreado la oficina del primer ministro. La sede del Banco Central del país también ha sufrido desperfectos.

Un diplomático austriaco ha resultado herido de una pedrada, según ha confirmado un portavoz diplomático al diario 'Gazeta Tema', y de momento hay constancia de tres manifestantes y cuatro agentes de policía heridos, que están recibiendo atención médica en el Hospital Universitario de Traumatología de la capital. "Todos están conscientes y en condición estable", según un comunicado recogido por el diario 'Shqiptarja'.

Medios presentes en las protestas informan de barricadas en buena parte del centro de la capital albanesa, contenedores de basura en llamas y asaltos a negocios y establecimientos como el centro comercial Toptani.

El presidente Bajram Begaj, mientras, "sigue con preocupación la escalada de tensiones durante las protestas y hace un llamamiento a todas las partes para que actúen con responsabilidad y moderación", según un comunicado de su oficina publicado por el diario 'Panorama', mientras que la viceprimera ministra Albana Koçiu ha pedido en redes sociales "calma, moderación y prudencia".

"Albania no necesita arder para cambiar. Necesita construir, progresar y proteger lo que ha logrado. Las imágenes de violencia, llamas y enfrentamientos en Tirana nos recuerdan lo frágil que es la línea que separa la protesta pacífica del caos", ha añadido.

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