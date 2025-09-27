El estremecedor relato de una enfermera voluntaria en Gaza: "El sistema médico ha sido destruido"

El contexto Andee Vaughan, enfermera estadounidense voluntaria en el hospital Al-Quds, ha narrado todo el terror vivido con los ataques israelíes en la zona.

En medio de los constantes bombardeos en la Franja de Gaza, la enfermera estadounidense Andee Vaughan lucha por salvar a un recién nacido desnutrido en el hospital Al-Quds. Vaughan, voluntaria desde julio, describe el día a día en un lugar asediado por ataques israelíes. El hospital, con capacidad para 120 pacientes, ahora alberga solo a 20 debido al asedio. Además de los bombardeos, enfrentan escasez de agua, electricidad y oxígeno. Aunque Vaughan fue evacuada el 23 de septiembre, su compromiso sigue firme, denunciando el genocidio y la destrucción del sistema médico en Gaza, calificando los ataques a hospitales como crímenes de guerra.

Entre los continuos bombardeos en la Franja de Gaza, la enfermera estadounidense Andee Vaughan intenta mantener con vida a un recién nacido que sufre desnutrición.

Vaughan es una voluntaria que colabora en el hospital Al-Quds de Gaza desde julio y ha relatado el día a día en uno de los objetivos de las bombas israelíes. "Había una familia alojada aquí. Por suerte, pudieron evacuar", comenta.

El hospital de Al-Quds tenía capacidad para 120 pacientes, pero ahora quedan unos 20 después de que muchos de ellos tuvieran que huir por el asedio israelí en la zona.

Ahora bien, los ataques israelíes no son la única adversidad que enfrentan en el hospital. Allí escasea el agua, la electricidad y el oxígeno. Y, al mismo tiempo, salir de Al-Quds es una trampa: "Hay informes de disparos de tanques cerca, detrás del hospital".

Vaughan, exhausta, si ha conseguido salir del horror. El pasado 23 de septiembre fue evacuada al sur junto a otro compañero médico, pero su compromiso no termina aquí. Su labor es indispensable y ahora no va a dejar de contar el genocidio perpetrado por Israel en Gaza: "El sistema médico ha sido destruido".

Los ataques deliberados e indiscriminados contra los hospitales muestran una vez más el plan principal de Benjamin Netanyahu: exterminar a la población gazatí. "Por eso esto es un crimen de guerra. Por eso los hospitales y su personal no deben ser un objetivo militar", comenta Vaughan.

"Recibo mensajes de mis compañeros preguntándome por qué me fui. Me dicen que van a morir y saben que van a morir", afirma consciente de que quizás nunca más volverá a ver a algunos de sus compañeros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.