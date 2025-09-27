De negacionistas a 'animalistas': seguidores de Trump se manifiestan contra el sacrifio de avestruces por gripe aviar

El contexto De una granja de 400 aves, 69 han muerto por un brote de esta enfermedad. De acuerdo con los protocolos avalados por la OMS, se ordenó sacrificar a todos los animales.

Robert Kennedy Junior y socios del presidente Donald Trump han intervenido para salvar a unas avestruces canadienses amenazadas por un brote de gripe aviar. De una granja de 400 avestruces, 69 murieron, y según la Organización Mundial de la Salud, se ordenó sacrificar a todos los animales. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por partidarios de Trump, quienes consideran a las avestruces como animales icónicos. Han protestado ante el gobierno canadiense y algunos han ofrecido sus ranchos en EE.UU. para acogerlas. El Supremo de Canadá ha suspendido provisionalmente el sacrificio, para alegría de las dueñas.

Robert Kennedy Junior y los socios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han convertido en los salvadores de unas avestruces canadienses.

De una granja de 400 avestruces, 69 han muerto por un brote de gripe aviar. De acuerdo con los protocolos avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ordenó sacrificar a todos los animales.

Sin embargo, muchos han asegurado no estar de acuerdo con estas medidas, sobre todo, los partidarios de Trump: "Todos estamos preocupados por estos antiguos animales icónicos".

Por este motivo, se han desplazado hasta las puertas de la granja para protestar contra el gobierno canadiense. Una de las personalidades más críticas ha sido la de Kennedy Junior, político antivacunas, defensor de la leche cruda y negacionista del COVID-19, entre otros.

Cobijo a estas aves

Algunos seguidores del republicano han llegado a ofrecer sus ranchos en EEUU para dar cobijo a las avestruces. Mientras, siguen sin manifestarse por la sanidad pública.

"Me gustaría ayudar a las avestruces de Canadá y llevármelas a Oklahoma, Texas", dice uno de los partidarios del mandatario estadounidense. De esta manera, denuncian que el sacrificio es un exceso del gobierno canadiense y ponen en duda que las aves hayan estado enfermas.

Las dueñas de estos animales han celebrado entre lágrimas y abrazos la suspensión provisional del sacrificio por parte del Supremo de Canadá: "No van a morir hoy y, probablemente, tampoco mañana".