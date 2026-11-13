Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi

Imagen de archivo de varios petroleros en el río Misisipi.

Los detalles El petrolero 'Atlantic Asphalt' ha embestido contra el ferry 'American Heritage' en torno al mediodía, hora local, por motivos que aún se están investigando.

Un petrolero ha hundido este viernes un ferry de pasajeros con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans, según informan medios locales. El petrolero 'Atlantic Asphalt' colisionó con el ferry 'American Heritage' alrededor del mediodía, hora local, por razones que aún se investigan. No se ha informado sobre posibles heridos o fallecidos. Las autoridades portuarias confirmaron a la cadena local WAFB que en el ferry viajaban 129 personas, sin contar la tripulación. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ha sido informado y se dirige al lugar del incidente.

Un petrolero ha hundido este viernes un ferry de pasajeros con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi, a altura del puerto de la ciudad de Nueva Orleans, según informan medios locales.

El petrolero 'Atlantic Asphalt' ha embestido contra el ferry 'American Heritage' en torno al mediodía, hora local, por motivos que aún se están investigando. No se tienen detalles sobre si hay heridos o fallecidos.

Las autoridades portuarias han confirmado a la cadena local WAFB que a bordo del ferry viajaban 129 personas sin contar la tripulación. El gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, ha sido informado de lo ocurrido y se dirige inmediatamente al lugar.

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