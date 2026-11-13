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choque entre barcos

Un petrolero hunde un ferry con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi

Los detalles El petrolero 'Atlantic Asphalt' ha embestido contra el ferry 'American Heritage' en torno al mediodía, hora local, por motivos que aún se están investigando.

Imagen de archivo de varios petroleros en el río Misisipi. Imagen de archivo de varios petroleros en el río Misisipi.Europa Press

Un petrolero ha hundido este viernes un ferry de pasajeros con más de 129 personas a bordo en el río Misisipi, a altura del puerto de la ciudad de Nueva Orleans, según informan medios locales.

El petrolero 'Atlantic Asphalt' ha embestido contra el ferry 'American Heritage' en torno al mediodía, hora local, por motivos que aún se están investigando. No se tienen detalles sobre si hay heridos o fallecidos.

Las autoridades portuarias han confirmado a la cadena local WAFB que a bordo del ferry viajaban 129 personas sin contar la tripulación. El gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, ha sido informado de lo ocurrido y se dirige inmediatamente al lugar.

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