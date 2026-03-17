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Detenidas tres personas después del desmantelamiento de tres narcopisos en Puente de Vallecas

Los detalles La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha detenido a tres hombres, uno en cada vivienda, acusados de tráfico de drogas.

Detenidas tres personas después del desmantelamiento de tres narcopisos en Puente de Vallecas
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La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha logrado desmantelar tres narcopisos situados en distintos puntos del distrito de Puente de Vallecas y ha procedido a la detención de tres hombres, uno en cada una de las viviendas.

Las investigaciones comenzaron a principios de este año 2026, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que desde estos puntos de venta se distribuían habitualmente sustancias estupefacientes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Por estos motivos, a finales de febrero se llevaron a cabo tres entradas y registros independientes en las viviendas sospechosas, en las que se encontraron cerca de tres kilos de sustancias estupefacientes (cocaína, hachís, marihuana y pastillas), armas prohibidas y casi 18.000 euros que han incautado.

En cada uno de estos narcopisos la Policía Nacional y la Municipal de Madrid procedieron a la detención de una persona que, acusadas de delitos de tráfico de drogas, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

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