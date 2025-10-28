El príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras una orden de arresto contra el pederasta

El contexto El hermano del rey Carlos III es el centro de un gran escándalo por su pasado vínculo con Epstein, fallecido en prisión en agosto de 2019, y por residir en una lujosa mansión de 30 habitaciones por la que no paga alquiler.

Se siguen conociendo más datos sobre la relación del príncipe Andrés con el ya fallecido empresario Jeffrey Epstein, que fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

El hermano de Carlos III recibió en 2006, en la mansión en la que vive en Windsor sin pagar alquiler, Royal Lodge, al Epstein, al exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein y a Ghislaine Maxwell (amiga de Andrés en su juventud), dos meses después de que se emitiera una orden de arresto contra el pederasta convicto, tal como ha revelado este martes la 'BBC'.

Según el medio británico, Epstein, Harvey Weinstein y Ghislaine Maxwell visitaron 'Royal Lodge' como parte del baile de disfraces organizado en Windsor para celebrar en 2006 los 18 años de la princesa Beatriz, hija del Andrés, dos meses después de que se emitiera en Estados Unidos una arresto contra Epstein por agresión sexual a una menor.

Se sabía, no obstante, según advierte el medio, que Epstein, Maxwell y Weinstein habían visitado el castillo de Windsor para el evento, pero no que hubieran estado en la residencia privada de Andrés.

De este modo, Epstein, Maxwell y Weinstein aparecen juntos en una fotografía, conseguida por la BBC, antes de la fiesta principal en el castillo. El fallecido pederasta en 2019, fue arrestado por la policía en Florida ocho días después del evento.

El príncipe Andrés intentó poner fin a años de controversia, tras las acusaciones de abuso sexual contra él por parte de Virginia Giuffre cuando ésta era menor de edad, al comunicar hace once días que dejaría de utilizar el ducado de York y otros honores.

Sin embargo, el príncipe, quien niega rotundamente las acusaciones, se vio inundado de críticas centradas en la propiedad en la que ha vivido solo, prácticamente sin pagar alquiler, desde 2003 y con Sarah Ferguson (de la que está divorciado) desde 2008.

Recientemente, los tabloides británicos 'The Sun' y 'Mail on Sunday', revelaron un correo eléctronico del príncipe Andrés que muestra cómo le dijo al magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, que volverían a "jugar pronto" tiempo después de afirmar que había cesado el contacto con él tras haber sido condenado por delitos sexuales.

Esta publicación causó un gran revuelo en el Reino Unido, ya que demostraría que el hermano de Carlos III mintió durante la entrevista en el programa 'Newsnight' de la BBC cuando dijo que había dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010, momento en el que ambos fueron fotografiados en Nueva York.