Los científicos advierten de la posibilidad de nuevas riadas en Nepal si los escombros bloquean los ríos

Los detalles En una nota de prensa, han señalado que están evaluando si los escombros que han arrastrado han bloqueado temporalmente el río en un tramo estrecho. Si se ha formado "una represa natural", la liberación repentina del agua puede generar "un peligro secundario".

Los científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han alertado sobre el riesgo de un segundo desastre en el Himalaya tras una riada que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos en Nepal y China. Los escombros podrían haber creado represas naturales que, si se liberan repentinamente, generarían un "peligro secundario". Aunque se han detectado señales sísmicas inusuales cerca del área afectada, no se ha establecido un vínculo claro con la inundación. El ICIMOD continúa evaluando datos para entender el origen y los riesgos actuales del fenómeno, mientras el cambio climático podría influir en las condiciones de la región.

Los científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han advertido de que los escombros arrastrados en la riada del Himalaya, que han dejado decenas de muertos y cientos de desaparecidos entre Nepal y China, podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio catastrófico si se liberan.

Ha sido a través de una nota de prensa desde la que han señalado que las autoridades y los científicos están evaluando si los escombros arrastrados han bloqueado temporalmente el río en un tramo estrecho, "formando una represa natural", dado que si ese agua se libera de forma repentina puede generar un "peligro secundario".

Esta organización añade que se siguen investigando las causas del desastre natural. Pese a que los registros sísmicos han identificado señales inusuales durante el periodo de la tragedia a pocos kilómetros de donde sucedió la avalancha, de momento "no se han establecido vínculos entre la actividad sísmica y la inundación".

"Las primeras evaluaciones, apoyadas por imágenes de vídeo e información sísmica inusual detectada cerca de la zona, sugieren que un gran volumen de hielo y escombros rocosos cayó sobre el Lhende Khola, un afluente del Bhote Koshi", han añadido.

La nota, añade que la "colosal avalancha habría generado el violento aumento del caudal que arrastró las estaciones de monitoreo hidrológico y ha puesto en riesgo a varias instalaciones hidroeléctricas en la región".

Según los informes locales que cita el ICIMOD, los niveles de agua en la cuenca del Bhote Koshi comenzaron a subir de forma excepcional. En el río Trishuli, a la altura de Galchchi, subió hasta nueve metros en 30 minutos. En Malekhu, aumentó siete metros en un período similar.

"Los del ICIMOD siguen analizando datos hidrológicos, sísmicos, de teledetección y de campo para comprender mejor qué desencadenó el evento y evaluar los riesgos actuales para las comunidades río abajo", precisan.

En ese sentido, los científicos han advertido de que, si bien el cambio climático está alterando los glaciares, las condiciones de la nieve, el permafrost y las laderas de las montañas en todo el Hindu Kush Himalaya, es demasiado pronto para determinar el papel que ha podido desempeñar en este evento específico.

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