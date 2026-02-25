Ahora

Comunicado de la Casa Real de Noruega

El rey Harald de Noruega, hospitalizado en Tenerife por una infección durante sus vacaciones

Los detalles El monarca ha sufrido también una deshidratación. La Casa Real Noruega ha informado de que el médico personal del rey "viajará a Tenerife para asistir al personal sanitario local".

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife a causa de una infección y una deshidratación, según ha informado la Casa Real Noruega en un comunicado de prensa.

El estado del monarca "es, dadas las circunstancias, bueno", añade el comunicado.

La Casa Real Noruega ha informado además de que "el médico personal del rey viajará a Tenerife para asistir al personal sanitario local".

"La pareja real se encuentra actualmente en una estancia privada en Tenerife con motivo de sus vacaciones de invierno", han añadido.

"Se ofrecerá una actualización sobre la salud del Rey durante el miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación", han finalizado sin dar más detalles.

El primer ministro del país, Jonas Gahr Store, le ha deseado una "pronta recuperación" desde la capital ucraniana, Kyiv.

