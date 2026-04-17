Miles vuelven a casa
El emotivo reencuentro de libaneses con sus familias tras el alto el fuego: "Estoy muy feliz porque he podido volver a mi tierra"
Los detalles Tras más de un mes de guerra, miles de libaneses han podido este viernes volver a abrazarse con sus seres queridos. Confían en los mensajes de Trump, que ha dicho que "Israel ya no bombardeará Líbano".
Miles de familias libanesas han regresado a sus hogares tras un alto el fuego de 10 días acordado con Israel. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha expresado su compromiso con Beirut y ha advertido a Netanyahu que no permitirá más bombardeos israelíes en Líbano. Después de más de un mes de conflicto, muchos han podido reunirse con sus seres queridos, aunque algunos desconfían debido a un reciente ataque con dron israelí en el sur del país. Trump intenta ganarse a los libaneses con promesas de grandeza, pero la población, tras décadas de guerra, solo confía en el presente.
Miles de familias han vuelto este viernes a sus casas en Líbano tras el alto el fuego de 10 días acordado con Israel. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha querido mostrar su total compromiso con Beirut y, de paso, dejarle un recado a Netanyahu: asegura que Estados Unidos no va a permitir que Israel bombardee más Líbano.
Así, tras más de un mes de guerra, miles de personas han podido por fin volver a abrazarse con sus seres queridos. "Estoy muy feliz porque vuelvo a mi tierra, a mi hogar", ha expresado a un hombre. Las filas de coches han inundado las carreteras, llenas de quienes confían en los mensajes de esta misma tarde de Trump.
Mientras, algunos prestan más atención a las palabras de Netanyahu y a sus actos antes de volver a casa. Y es que hace apenas unas horas, tregua vigente, un dron israelí habría atacado y matado a un motorista en el sur de Líbano, ese que Trump aseguraba que Israel nunca volvería a bombardear. "Tenemos miedo de volver a casa. Hemos decidido quedarnos aquí dos o tres días hasta evaluar la situación", ha reconocido una mujer.
Por su parte, el presidente de EEUU quiere traerse a los libaneses a su terreno con sus eslóganes de siempre: "Haremos que Líbano vuelva a ser grande". Sin embargo, tras décadas de guerras, los libaneses solo pueden confiar en el presente.
