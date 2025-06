El emocionante relato del escritor Héctor Abad Falciolince, superviviente a la barbarie rusa en Ucrania: "Para algunos la vida terminó"

Rusia ha lanzado más de 3.500 drones y misiles contra Ucrania. Tan solo en este mes de junio. En un mes en el que han matado a 30 civiles y ha herido a más de cien. Eso es lo que se ve, pero la huella invisible es el trauma que queda tras tres años de guerra para miles de personas. Para gente como el escritor Héctor Abad Faciolince, que narra cómo sobrevivió a un ataque ruso en Kramatorsk.

Fue el 27 de junio de 2023, en una pizzería en la que estaba cenando con unos colegas. Allí se encontraba para poder dar testimonio a todo lo que estaba pasando en el país. "Era correr un riesgo, el que corrían los ucranianos. Pero yo, aunque no soy ni mucho menos un valiente no quería reconocer mi cobardía y fui. Luego me dejé arrastrar para dar testimonio de lo que pasaba más cerca del frente de guerra", cuenta el autor de 'Ahora y en la hora'.

Justo ese día, Rusia atacó el restaurante. Él, de hecho, había cambiado su sitio con una amiga. Con Victoria Amélina. Con quien fue la única víctima de todo el grupo.

"Las guerras son una máquina de destrucción. Uno lo ve todo por televisión o desde lejos, pero cuando los vive y los ve y es testigo presencial de semejante injusticia volver a ellos es doloroso... pero también es necesario", expresa el escritor.

Porque para muchos, para los que sobrevivieron a dichos ataques, la vida cambia por completo. Faciolince, sin embargo, lo ve de forma diferente: "Para algunos no solo cambió la vida, sino que terminó".

"Es absolutamente necesario volver a los peores momentos, a los que no quieres volver y a los que una mente sana aspira a no tener siempre presentes y olvidar. Este libro es un homenaje a Victoria, que ya no puede denunciar el crimen que padeció", cuenta sobre su amiga.

Porque en 'Ahora y en la hora', Faciolince denuncia este crimen y reflexiona sobre la guerra: un agujero negro, dice, que engulle víctimas como si fueran átomos.

Rusia puede lanzar 500 drones diarios, según Ucrania

Y es que Rusia, según ha advertido Ucrania, tiene miles de drones de ataque Shahed-136 y otras variantes, y es capaz de lanzar hasta 500 drones en un solo día contra el país de Zelenski.

Según estiman en el GUR, en datos facilitados al medio RBC-Ucrania, a fecha de 15 de junio Rusia tenía más de 6.000 drones suicidas de los tipos Guerán-2 y Harpia-A1, al igual que 6.000 drones señuelos para engañar y saturar las defensas antiaéreas ucranianas.

De acuerdo con la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia es capaz actualmente de producir hasta 170 drones al día, entre drones de ataque y señuelos.