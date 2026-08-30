Guna Maya Bohra, la mujer de 97 años que sobrevivió durante horas atrapada en el barro tras la devastadora riada de Nepal

Los detalles Tras el rescate, la mujer fue llevada a Katmandú e ingresada en el Hospital Bir. A pesar de su edad y del tiempo que había permanecido atrapada, no sufrió heridas graves.

Guna Maya Bohra, de 97 años, fue rescatada tras pasar ocho horas atrapada en el barro debido a las devastadoras inundaciones en Nepal, que han cobrado más de 800 vidas. El rescate, que tuvo lugar en Kabilash, Nuwakot, se complicó por carreteras destruidas y escombros, pero finalmente fue posible gracias a una excavadora. Bohra fue trasladada a Katmandú, donde se recupera en el Hospital Bir. A pesar de su fortaleza, su nieto señala que más de 50 personas de la zona siguen desaparecidas. La familia pide atención internacional para todos los afectados, no solo para Bohra.

Cubierta de barro de pies a cabeza y sentada en la pala de una excavadora. Así fue rescatada Guna Maya Bohra, de 97 años, después de permanecer atrapada durante unas ocho horas tras las devastadoras inundaciones que han azotado Nepal, que dejan ya más de 800 muertos. Las imágenes del rescate se han difundido rápidamente y se han convertido en uno de los momentos más impactantes de la catástrofe.

La mujer se encontraba en la zona de Kabilash, en el distrito de Nuwakot, una de las áreas más afectadas por las inundaciones. Cuando sus familiares llegaron para buscarla, se encontraron con carreteras arrasadas, viviendas destruidas y grandes cantidades de agua, barro y escombros que dificultaban el acceso de los equipos de emergencia.

La esperanza llegó después de varias horas de búsqueda. Los familiares de Bohra detectaron pequeños movimientos entre el barro. Así, tanto los equipos de rescate como sus familiares trabajaron para liberarla de los escombros. Una vez fuera, la situación volvió a complicarse ya que las ambulancias no podían acceder hasta donde se encontraba la mujer, por lo que los rescatistas tuvieron que utilizar la excavadora que había abierto camino entre la destrucción y después, trasladarla hasta una zona segura.

Guna Maya Bohra, la mujer de 97 años que sobrevivió durante horas atrapada en el barro tras las devastadoras inundaciones de Nepal

Tras el rescate, la mujer fue llevada a Katmandú e ingresada en el Hospital Bir. A pesar de sus 97 años y del tiempo que había permanecido atrapada, no sufrió heridas graves. Por su parte, su familia asegura que durante los primeros días apenas habló. Estaba débil y traumatizada por lo ocurrido, pero posteriormente empezó a recuperarse.

Familiares de la anciana aseguraron al periódico 'The National' que Bohra es una "mujer muy fuerte". Pese a que su supervivencia ha sido motivo de esperanza, otros miembros de su familia siguen desaparecidas. Su nieto, Rasik Bohra, calcula que más de 50 personas de la zona podrían seguir sin ser localizadas, aunque la destrucción y las dificultades de comunicación impiden conocer una cifra exacta.

"Me siento feliz, pero también muy triste", explica el nieto de Bohra, que pide que la atención internacional no se quede únicamente en la historia de supervivencia de su abuela.

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