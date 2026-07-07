El líder populista británico Nigel Farage anuncia su dimisión como diputado

Los detalles El político toma esta decisión con el objetivo de presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras varios escándalos sobre financiación.

Nigel Farage, líder del partido Reform UK, ha dimitido como diputado para presentarse a elecciones parciales y reafirmar su apoyo tras escándalos financieros. Farage, bajo escrutinio por sus finanzas, ha criticado la intromisión de la prensa en su vida y acusa a la clase política de obstaculizar su partido. El Partido Laborista ha pedido investigar si Farage incumplió normas de financiación al aceptar donativos de George Cottrell, quien apoyó financieramente a Farage antes de su elección. Además, enfrenta investigaciones por posibles conflictos de interés con Christopher Harborne, inversor en criptomonedas y financiador de Reform UK.

El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, ha anunciado este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras varios escándalos sobre financiación.

Farage ha hecho este anuncio al final de una declaración televisada en la que ha arremetido contra la intromisión de la prensa en su vida familiar y ha afirmado que la clase política estaba haciendo todo lo posible por obstaculizar a su partido.

"Estas elecciones parciales serán un enfrentamiento entre el pueblo y la clase dirigente", ha señalado Farage. "Lucharé para ganar. Lucharé para continuar la revolución política que Reform ha iniciado", ha añadido.

Farage, que ha sido objeto de un intenso escrutinio por sus finanzas en los últimos meses, ha indicado que quería que sus electores decidieran si aún deseaban que siguiera siendo su diputado.

Piden investigar si Farage incumplió las normas sobre financiación política

Precisamente, esta decisión la ha anunciado después de que los laboristas pidiesen a la Comisión Electoral investigar si el líder de Reform UK incumplió las normas de financiación de partidos al aceptar donativos de George Cottrell, un colaborador que cumplió condena en Estados Unidos, mientras aumenta el escrutinio sobre sus finanzas. Una iniciativa que se suma a otras investigaciones en curso.

La presidenta del Partido Laborista, Anna Turley, ha remitido una carta al organismo electoral para que examine si el apoyo recibido por Farage de Cottrell debía haber sido declarado y si el empresario, residente en Montenegro, era un donante permitido según la legislación británica.

"Ahora está claro que Farage puede no solo haber incumplido las normas parlamentarias, sino también la ley", ha afirmado Turley en su misiva, en la que ha añadido que el líder de Reform UK "ya no puede seguir diciendo que esto no le concierne a nadie".

Según publicó la prensa, Cottrell, que cumplió ocho meses de condena en EEUU por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, proporcionó apoyo financiero y en especie a Farage durante el año previo a su elección como diputado el 4 de julio de 2024.

En ese momento, el político ya era una figura destacada en su partido, del que fue presidente honorario entre 2021 y junio de 2024, antes de asumir el liderazgo para presentarse a las elecciones generales.

Entre ese apoyo figuraría la contratación y pago de tres empleados para trabajar en sus redes sociales antes de los comicios, así como permitirle utilizar una propiedad de cinco plantas situada cerca del londinense palacio de Buckingham que Cottrell tenía alquilada.

Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibidos en los doce meses anteriores a su elección.

En concreto, deben registrar los regalos superiores a 300 libras (351 euros) percibidos en ese periodo, salvo cuando esos presentes "no pudieran razonablemente considerarse" vinculados a su actividad política.

Farage ha defendido que el apoyo recibido de Cottrell tenía carácter personal y que se produjo antes de convertirse en diputado, por lo que, a su juicio, no estaba obligado a declararlo.

Afronta otras investigaciones

El veterano político ya afronta otras investigaciones por beneficios recibidos así como por posibles conflictos de interés.

El pasado 25 de junio, el Partido Laborista pidió a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) investigar si pudo favorecer con sus gestiones políticas los intereses de Christopher Harborne, un inversor en criptomonedas y principal financiador de Reform UK.

Los laboristas cuestionaron si las posiciones defendidas por Farage ante el Banco de Inglaterra contra una libra digital y contra restricciones a las criptomonedas estables pudieron beneficiar al empresario, que es accionista en Tether, una de las mayores monedas estables del mercado.

Harborne ha donado más de 25 millones de libras (29 millones de euros) a Reform UK y entregó a Farage un controvertido "regalo" de cinco millones de libras (5,8 millones de euros) antes de las elecciones de 2024, una aportación que el político no declaró ante las autoridades parlamentarias al argumentar que estaba destinada a sufragar su seguridad personal.

Este asunto está siendo investigado actualmente por la Comisión de estándares del Parlamento británico, que podría imponerle sanciones si concluye que incumplió las normas.

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