El vídeo que indigna a las redes sociales: "¿Cómo se puede permitir a los sirvientes tener un día libre?"

Sondos Alqattan es una maquilladora e influencer con 2,3 millones de seguidores en Instagram, aunque los está perdiendo a toda velocidad. El motivo es un vídeo en el que criticaba la decisión del Gobierno de Kuwait de conceder ciertos derechos a los empleados de hogar que les conceden protección contra el abuso laboral.

En el vídeo, que ya no aparece en su cuenta de Instagram, Alqattan fue muy clara: "Las nuevas leyes recién aprobadas son patéticas. Sinceramente, no estoy de acuerdo. Si una criada se toma un día libre a la semana, al final son cuatro días al mes, que son los días que ella no estará. Y no sabemos lo que estará haciendo esos días con el pasaporte en su poder. ¿Cómo puedes tener a una sirvienta en casa que lleva el pasaporte consigo? Si se escapan y se van de vuelta a su país, ¿quién le va a compensar?. Ya no quiero una criada filipina".

Estas palabras han levantado una ola de críticas entre sus millones de seguidores. Muchos la definen ahora como "la cara de la esclavitud moderna" e instan a las empresas de belleza que colaboran con ella a boicotearla. Los internautas no han pasado por alto el contraste entre su belleza exterior y su actitud: "Cara bonita pero actitud fea".

En mayo de 2018, los gobiernos de Filipinas y Kuwait firmaron un acuerdo por el que se otorgaba protección a aquellos trabajadores filipinos en el país árabe. El acuerdo establece que quienes contraten a trabajadores filipinos deben hacerse cargo de su comida, su ropa, su seguro de salud y de los contratos de trabajo pertinentes. Además los trabajadores filipinos podrán utilizar teléfonos móviles, llevar el pasaporte consigo y tener un día libre a la semana.