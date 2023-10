Egipto abrirá este lunes el paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio, para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros del enclave palestino, que se encuentra en una situación "catastrófica" por los bombardeos de Israel en represalia por el ataque por sorpresa del islamista Hamás, dijeron a EFE fuentes de seguridad egipcias.

"El cruce será abierto hoy, pero no hay confirmación de la hora", afirmaron las fuentes, que pidieron el anonimato por la sensibilidad de este tema, que se ha ido negociando con Estados Unidos. Las fuentes indicaron que durante la apertura de este lunes entrará "ayuda árabe y egipcia" a la Franja y se permitirá la salida de los extranjeros.

Hasta el momento, el Gobierno egipcio no ha confirmado esta información. Estados Unidos había alcanzado un acuerdo con Egipto, Israel y Qatar para permitir la salida de la Franja de Gaza a través del paso de Rafah de cientos de extranjeros y palestinos con pasaporte de otros países, incluyendo ciudadanos estadounidenses y europeos.

Sin embargo, Israel se ha desvinculado de este acuerdo y ha desmentido las informaciones acerca de un alto el fuego en la Franja de Gaza. "Actualmente, no hay ningún alto el fuego ni ayuda humanitaria en la Franja de Gaza a cambio de la salida de extranjeros", como había señalado la prensa.

Por su parte, las autoridades egipcias anunciaron que no permitirían la entrada a su país de los extranjeros en Gaza si previamente no se facilitaba el ingreso de ayuda para los 2,2 millones de personas hacinadas en la franja. La ayuda humanitaria, incluidas medicinas para los hospitales en Gaza, se encuentra ahora mismo esperando para cruzar desde Egipto por el paso de Rafah, la única salida del enclave palestino que no está controlada por Israel y que conecta con la península del Sinaí egipcio.