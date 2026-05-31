EEUU lanza el cuarto ataque en una semana contra una lancha en el Pacífico y mata a sus tres ocupantes

¿Qué ha pasado? El Comando Sur de Estados Unidos ha informado este domingo de que este sábado llevó a cabo un ataque letal contra un buque que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

La cruzada de Donald Trump contra el narcotráfico continúa intensificándose. Recientemente, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque en el Pacífico, resultando en la muerte de tres tripulantes de una lancha vinculada al narcotráfico. Este ataque es parte de la campaña militar ordenada por Trump, que ya ha dejado más de 200 muertos en Sudamérica. Según el Comando Sur de Estados Unidos, el buque atacado transitaba rutas conocidas de narcotráfico. Este fue el cuarto ataque de la semana, enmarcado en el operativo Lanza del Sur, que también busca presionar al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro. Hasta ahora, se han realizado más de 60 ataques.

La cruzada de Donald Trump contra el narcotráfico no cesa. Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico que acabó con la vida de sus tres tripulantes, con lo que son ya más de 200 los muertos en la campaña militar ordenada por el presidente Trump para supuestamente acabar con el narcotráfico en Sudamérica, según el recuento de varios medios.

El Comando Sur de Estados Unidos ha informado este domingo de que este sábado llevó a cabo un ataque letal contra un buque que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico". Los tres hombres que viajaban en la embarcación, identificados por el mando militar como "narcoterroristas", perdieron la vida en el ataque. Ninguna fuerza militar de EEUU resultó herida.

Este fue el cuarto ataque de su tipo de la semana. El primero, reportado el martes, dejó a dos supervivientes, algo poco usual en estos operativos.

Esta operación se enmarca dentro del operativo Lanza del Sur que EEUU inició para aumentar la presión en torno al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de que las fuerzas estadounidenses lo arrestaran en Caracas y lo trasladaran a un centro de detención en Nueva York a principios de enero.

Tras este nuevo ataque, el total de muertes derivadas de la campaña militar asciende hasta 205, según el recuento realizado por varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times'. Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo más de 60 ataques contra lanchas.

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