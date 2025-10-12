Ahora

En EEUU

Al menos cuatro muertos y 20 heridos por un tiroteo en un bar de Carolina del Sur

¿Qúe ha ocurrido? El departamento del sheriff del condado de Beaufort ha precisado que el tiroteo ha ocurrido en la isla de Santa Elena sobre la 01:00 (hora local).

Imagen de archivo de un coche de policía en Carolina del Sur (EEUU)Imagen de archivo de un coche de policía en Carolina del Sur (EEUU)Agencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos cuatro personas han muerto y otras 20 se encuentran heridas a consecuencia de un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar del estado norteamericano de Carolina del Sur, según han informado las fuerzas de seguridad.

El departamento del sheriff del condado de Beaufort ha precisado que el tiroteo ha ocurrido en la isla de Santa Elena, una de las decenas de pequeñas masas de tierra que salpican la costa atlántica de Estados Unidos.

El incidente ha comenzado sobre las 01:00, hora local, en el Willie's Bar, donde estaban aglomeradas cientos de personas en el momento de los disparos, explica el departamento en un comunicado en su página web.

De los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico, sin que se sepa por ahora nada sobre la identidad de los responsables de los disparos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Madrid acoge un desfile del 12-O presidido por toda la familia real por primera vez desde 2020
  2. Comienza a entrar la ayuda humanitaria en Gaza desde Egipto tras el acuerdo de alto el fuego
  3. Ábalos niega que haya pensado en dejar el acta e insiste en su confianza en la Justicia: "Que quien acuse aporte pruebas"
  4. Alerta por lluvias extremas, en directo | La UME trabaja en Ibiza para paliar los efectos de Alice
  5. Juanma Moreno centra el fallo de los cribados en la "comunicación" y anuncia que habrá más ceses
  6. Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años