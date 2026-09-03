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Conflicto en Oriente Medio

EEUU transporta unos 18 millones de barriles de petróleo por Ormuz en el mayor tráfico de crudo desde el comienzo de la guerra

Los detalles Según informa la 'CNN', el Ejército estadounidense atacó a cerca de 60 objetivos militares alrededor del estrecho para poder escoltar de manera simultánea a 40 buques mercantes. Antes del 28 de febrero, por allí transitaban 20 millones de barriles al día.

Varios barcos navegan por Ormuz Varios barcos navegan por OrmuzReuters
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El 28 de febrero. Día en que comenzó la guerra de Irán. Día en que comenzaron también los problemas de combustible en todo el mundo. En el que los precios de la gasolina y el diésel comenzaron a subir por el bloqueo persa en Ormuz. Seis meses después, las bombas siguen y los bolsillos siguen notando los efectos de un conflicto en el que el estrecho es clave. Ahora, tal y como informa la 'CNN', el Ejército de EEUU ha logrado transportar 18 millones de barriles de crudo a través de estos mares en una labor de escolta a 40 buques mercantes.

Así lo señala el medio, que cita a dos funcionarios de EEUU familiarizados con estas operaciones indicando que ese tráfico de petróleo fue el mayor que se ha producido desde que se iniciase el conflicto.

En comparativa, antes del estallido de la guerra eran unos 20 millones los barriles que transitaban a diario por Ormuz.

Para lograr su objetivo, EEUU usó diversos recursos aéreos, marítimos e incluso espaciales. No solo para atacar Irán, no solo para disminuir su capacidad para bombardear buques mercantes, sino también para repeler oleadas de drones mientras se realizaban las arriesgadas labores de escolta de los buques.

EEUU prioriza Ormuz

Las fuerzas de EEUU neutralizaron misiles de crucero antibuques durante la operación, en el marco de la estrategia de estadounidense de priorizar ataques a objetivos en torno al estrecho.

Las autoridades, a pesar de que consideran que la operación fue un éxito, no creen que se encuentre una pronta solución al conflicto mientras que las compañías energéticas siguen recelosas por los riesgos que implica enviar a sus buques a través del estrecho.

Otras prioridades de Trump, incluso las operaciones centradas en eliminar elementos del programa nuclear iraní, han quedado relegadas de manera temporal, según cuenta la 'CNN'.

Así pues, el Comando Central de EEUU ha recibido instrucciones de concentrar todos sus esfuerzos en el estrecho y en impedir la entrada y salida de exportaciones de petróleo de los puertos iraníes.

Y así es cómo, atacando a cerca de 60 objetivos militares alrededor del estrecho entre los que están emplazamientos de defensa aérea, sistemas de radar, activos marítimos, capacidad de colocación de minas y sitios de comunicación, EEUU pudo escoltar, según la 'CNN', a todos estos buques de forma simultánea.

El Ejército prevé continuar realizando ataques ofensivos cerca del estrecho. El motivo, el hecho de que Irán ha demostrado tener la capacidad de reconstruir unas capacidades que Washington pretende seguir debilitando.

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