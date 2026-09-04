Entre cadáveres y con música épica: el show de De la Espriella para hacer gala de su lucha contra las guerrillas

Los detalles El presidente colombiano ha presumido de una operación que ha dejado 23 "terroristas" muertos.

El recién elegido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lleva desde el inicio de su campaña intentando hacerse un hueco en la escena ultra. Su última maniobra para dejar su huella ha sido pasearse entre cadáveres envueltos en bolsas de plástico.

Rodeado de militares y con una música épica de fondo, ha convertido una operación contra las guerrillas, la operación 'Centinela de la Patria', en un show mediático. "23 terroristas dados de baja. La determinación de acabar con ustedes, que son un cáncer, es absoluta", declara en el vídeo, donde advierte que "la paz en la que cree este gobierno es la que se impone con la fuerza de las armas".

Posando junto al armamento incautado (28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y granadas) exhibe los cuerpos de presuntos cabecillas de grupos armados herederos del paramilitarismo de las FARC.

"Este miserable hoy está a buen recaudo del infierno", afirma, como si se tratase del guion de una película.

Entre los muertos estarían algunos de los narcos más buscados como el capo Alejandro Salgado Vega, alias 'El Tigre' o Naín Andrés, conocido por su visibilidad en redes sociales.

De la Espriella posa, como en un mitin cualquiera, pero junto a él no hay seguidores, sino cadáveres de personas que no han pasado por ningún proceso judicial. "Firme por la patria y que viva Cristo Rey", concluye el mandatario, que adorna las imágenes de algunos de sus bombardeos, una imitación total del estilo de Donald Trump o Nayib Bukele.

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