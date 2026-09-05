Cientos de ultraderechistas británicos bloquean la terminal del puerto de Dover en protesta contra la migración.

El contexto El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson ha afirmado que la protesta es contra la llegada al Reino Unido de migrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha. "Hombres que no tienen derecho a estar aquí", ha escrito.

Cientos de ultraderechistas británicos, vestidos de negro y encapuchados, bloquearon la terminal del puerto de Dover en protesta contra la migración, afectando las rutas de entrada y salida y causando retenciones en la zona. El activista Tommy Robinson afirmó que la protesta es contra la llegada de inmigrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha. El puerto de Dover confirmó el "incidente de orden público" y está en contacto con la Policía de Kent. El diputado Mike Tapp criticó a los manifestantes, mientras que el bloqueo afecta ambos sentidos de la A20, causando retrasos de hasta 30 minutos. Las compañías de transbordadores P&O Ferries y DFDS intentan acomodar a los pasajeros afectados.

Encapuchados y vestidos de negro. Cientos de ultraderechistas británicos han bloqueado este sábado la terminal del puerto de Dover, Reino Unido, en protesta contra la migración, lo que ha afectado a todas las rutas de entrada y salida de la terminal y está provocando retenciones en las carreteras de la zona.

El activista británico de extrema derecha Tommy Robinson ha afirmado en X que la protesta es contra la

"Cientos de hombres británicos, vestidos de negro con pasamontañas, han tomado las calles de Dover para bloquearla en protesta por la invasión de nuestro país por hombres en edad de combatir ilegales, hombres que no tienen derecho a estar aquí", ha escrito.

El puerto de Dover ha confirmado que se trata de un "incidente de orden público" que afecta tanto a los accesos al puerto como a la localidad y señaló que está en contacto con la Policía de Kent para esclarecer la situación. La Policía informó de que sus agentes se encuentran en el lugar y están "interactuando con los manifestantes".

Vídeos difundidos en internet muestran a decenas de personas vestidas de negro y con pasamontañas concentradas en la zona del puerto.

Por su parte, el diputado laborista por Dover y Deal, Mike Tapp, ha criticado a los ultras: "Estoy harto de que idiotas vengan a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si preguntaras a cualquiera de esos 'manifestantes' no sabrían que las llegadas en botes han bajado un 40% y que estamos trabajando para solucionar la situación".

El bloqueo afecta a ambos sentidos de la A20, según 'National Highways', que informa de unos 6,4 kilómetros de retenciones y retrasos de hasta 30 minutos. La compañía de transbordadores P&O Ferries indicó que sus travesías se mantienen y que los pasajeros que pierdan su salida serán trasladados al siguiente servicio disponible, mientras que DFDS señaló que acomodará a los pasajeros una vez que lleguen al puerto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.