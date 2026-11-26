Fotografía de archivo de un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU

Los detalles El Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que el español Santi Almarcha, estudiante universitario catalán de 22 años tiene "un historial delictivo".

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado que Santi Almarcha, un estudiante catalán de 22 años, fue detenido por el ICE debido a un "historial delictivo" que incluye hurto en comercios. Almarcha, quien ingresó legalmente al país en enero, excedió su estancia autorizada. Se le ha concedido una "salida voluntaria" y permanece bajo custodia del ICE en Georgia. Su abogada, Regina Pitarch, argumenta que la universidad lo dio de baja sin notificarle, afectando su visado F-1. Almarcha enfrenta condiciones difíciles en el centro de detención, donde su situación empeora cada día.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha afirmado este jueves que el español Santi Almarcha, estudiante universitario catalán de 22 años detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tiene "un historial delictivo" y que le ha concedido una "salida voluntaria". "Su historial delictivo incluye hurto en comercios", según ha asegurado un portavoz del DHS en un correo electrónico a EFE, aunque no ha detallado cuáles son las acusaciones ni si existe un proceso penal contra el joven, procedente de Vilassar de Mar (Barcelona) y estudiante de la Universidad de Misuri.

Con ello, el DHS ha ampliado la información compartida el martes por ICE, que entonces reportó que arrestó el 15 de noviembre a Santi Almarcha Senpau, "un extranjero ilegal de España", con el apoyo del Departamento de Agricultura de Florida durante un control de tránsito en el condado de Suwannee, en el norte de dicho estado.

El Departamento de Seguridad Nacional ha añadido ahora que "a Almarcha Senpau se le concedió la salida voluntaria y permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de su remoción de Estados Unidos", sin precisar una fecha.

Una consulta de la base de datos de detenidos ha mostrado que, hasta este jueves, Almarcha permanecía "bajo custodia del ICE" en el Centro de Procesamiento Folkston D Ray en el sureño estado de Georgia, cerca de la frontera con Florida. En su mensaje, el DHS ha reiterado que Almarcha Senpau entró de forma legal en Estados Unidos el pasado 14 de enero "de manera temporal", pero "en contravención de las leyes, excedió su período de estadía autorizado y no abandonó el país antes del 14 de septiembre de 2026".

La abogada del joven, Regina Pitarch, afirmó el martes a EFE que en EEUU lo están tratando "como si fuese un criminal que haya matado a alguien o que haya robado, cuando lo único que ha pasado es que administrativamente se ha quedado sin el permiso de residencia como consecuencia de que la universidad le ha dado de baja por estar haciendo las clases 'online'".

La letrada explicó que su cliente tiene un visado de estudiante F-1 vigente hasta 2029, pero la universidad le dio de baja el I-20, el documento que le permite permanecer en el país como estudiante internacional, porque este semestre se había matriculado solo en clases en línea, sin notificárselo. También denunció que la situación del joven, que en el centro de internamiento lleva un mono de color naranja, está "empeorando" cada día, en una situación "muy precaria", rodeado de muchos enfermos, con gritos por la noche, cuando se mantienen las luces encendidas y no les dejan dormir y además "está pasando hambre".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido