Ébola, claves de una crisis sanitaria que aún puede estar en "la punta del iceberg"

¿Por qué es importante? Catorce años después de su último gran brote en la República Democrática del Congo, el ebolavirus Bundibugyo vuelve a alarmar a la comunidad internacional con más de 200 muertos y cientos de contagios en una de las regiones más inestables de África.

El ebolavirus de Bundibugyo ha resurgido en la República Democrática del Congo tras catorce años, causando más de 200 muertes y cerca de 900 casos confirmados. Su rápida expansión preocupa debido a la falta de vacunas específicas y las dificultades para contenerlo en una región afectada por la violencia y la falta de infraestructuras sanitarias. Esta variante del virus no responde a los tratamientos disponibles y fue identificada tardíamente, complicando la respuesta sanitaria. La situación se agrava por el contexto de conflictos armados y desplazamientos masivos en la provincia de Ituri, donde la epidemia fue confirmada. Aunque el riesgo de expansión internacional es bajo, el desafío principal radica en contener el brote en África central, donde la estabilidad política y la respuesta sanitaria son cruciales.

Catorce años después de su última gran aparición en la República Democrática del Congo, el ebolavirus de Bundibugyo ha vuelto a poner en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. El actual brote, que ya deja más de 200 muertos y cerca de 900 casos confirmados, preocupa especialmente a los expertos por su rápida expansión, la ausencia de vacunas específicas y las enormes dificultades para contenerlo en una región marcada por la violencia, los desplazamientos masivos y la falta de infraestructuras sanitarias.

La especie bundibugyo, detectada también en Uganda, es una de las seis variantes conocidas del virus del ébola y presenta una tasa de mortalidad estimada de entre el 30 % y el 50 %. Aunque no es la cepa más letal —ese lugar lo ocupa el ebolavirus Zaire, con tasas de letalidad de hasta el 90 %—, científicos y organismos como la Organización Mundial de la Salud temen que esta epidemia pueda adquirir una dimensión mucho mayor.

"Habrá muchísimos más casos y, por desgracia, también más fallecimientos. Estamos todavía en la punta del iceberg", advierte Raúl Rivas, doctor en Biología y catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, en declaraciones a EFE.

Una variante menos conocida y sin tratamiento específico

El virus del ébola fue identificado por primera vez en 1976 tras dos brotes simultáneos en Sudán y la actual República Democrática del Congo. Desde entonces se han catalogado seis especies diferentes del género Orthoebolavirus, perteneciente a la familia Filoviridae.

Tres de ellas son responsables de los grandes brotes registrados hasta ahora: el ebolavirus Zaire (O. zairense), el más agresivo y responsable de la mayoría de epidemias; el ebolavirus Sudán (O. sudanense); y el ebolavirus Bundibugyo (O. bundibugyoense), causante del actual brote.

A diferencia de otras variantes, Bundibugyo no responde a los tratamientos disponibles basados en anticuerpos monoclonales ni cuenta con vacunas aprobadas. Las terapias y vacunas existentes fueron desarrolladas principalmente contra la cepa Zaire. "Es una variante con características propias y eso complica muchísimo la respuesta sanitaria", explica Rivas.

El gran problema: la detección tardía

Uno de los factores que explican la gravedad del brote actual es que el virus tardó semanas en ser identificado correctamente. Según los expertos, los primeros casos fueron confundidos con otras enfermedades endémicas de la zona, como la malaria, cuyos síntomas iniciales son muy similares.

Además, muchos de los test rápidos utilizados sobre el terreno estaban diseñados específicamente para detectar la variante Zaire, lo que provocó falsos negativos y retrasó la reacción de las autoridades sanitarias.

"La diferencia fundamental respecto al brote de 2012 es precisamente esa detección tardía", subraya Rivas. "Cuando se confirmó oficialmente que se trataba de Bundibugyo, el virus ya llevaba tiempo circulando".

Pese a ello, la OMS sí reaccionó con rapidez a la hora de declarar la emergencia sanitaria internacional, una medida destinada a movilizar recursos económicos, personal médico y material sanitario hacia la región afectada.

Violencia, minería y desplazamientos: el caldo de cultivo perfecto

La expansión del brote no puede entenderse sin el contexto extremadamente frágil de la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, donde se confirmó oficialmente la epidemia el pasado 15 de mayo.

La zona lleva años afectada por conflictos armados, presencia de milicias, saqueos y desplazamientos masivos de población. Miles de personas sobreviven en campos hacinados, con acceso muy limitado a agua potable y servicios sanitarios básicos.

"No siempre es fácil actuar allí", señala Rivas. "Las milicias dificultan enormemente el trabajo sanitario, hay movimientos constantes de población asociados a la minería y faltan infraestructuras básicas de salud y vivienda".

A ello se suma la intensa deforestación provocada por la actividad minera, que está alterando el hábitat de los animales reservorios naturales del virus. Según la OMS, los principales huéspedes del Orthoebolavirus son murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae.

El contacto humano con sangre, órganos o fluidos de animales infectados —como murciélagos, monos, antílopes o puercoespines— puede desencadenar nuevos contagios.

Sin vacuna a corto plazo

Actualmente existen dos vacunas aprobadas contra el ébola: Ervebo, desarrollada por Merck, y Zabdeno/Mvabea, de Janssen Pharmaceutica. Sin embargo, ninguna es eficaz frente a la variante Bundibugyo.

Existen dos vacunas candidatas en desarrollo, impulsadas por Merck y AstraZeneca, pero todavía se encuentran en fase experimental con animales. Los primeros ensayos clínicos con humanos no llegarán, previsiblemente, hasta dentro de entre seis y nueve meses.

¿Existe riesgo para Europa?

Aunque varios países ya han comenzado a reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica, los expertos consideran que el riesgo de expansión hacia Europa o América sigue siendo bajo.

No obstante, la preocupación es elevada dentro del continente africano, especialmente por la conexión entre las zonas afectadas y grandes núcleos urbanos. "Hay corredores geográficos que conducen directamente a ciudades enormes como Kinshasa, con casi 20 millones de habitantes y conexiones internacionales constantes", alerta Rivas.

Para los especialistas, el verdadero desafío sigue estando en África central, donde contener el brote dependerá no solo de la respuesta sanitaria, sino también de la estabilidad política, la seguridad y la capacidad internacional para actuar con rapidez antes de que la epidemia siga creciendo.

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