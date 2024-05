Con paso imponentemente firme y gesto invariablemente serio pero sereno no ha defraudado Michael Cohen, el testigo estrella de la acusación contra Trump (con permiso de la exactriz porno Stormy Daniels). Cohen ha pintado al magnate como un hombre casquivano, obsesivo y rácano. Así lo ha definido en el arranque de la cuarta semana ya de juicio penal en Nueva York.

Este abogado neoyorquino, en su día mano derecha y fixer de 'el Donald' -es decir, quien desfacía sus entuertos- conoce bien los trapos sucios del entonces candidato republicano. Más de uno -y de dos- le tocó a él personalmente lavarlos. De hecho, a él le tocó poner por adelantado los 130.000 dólares que compraron el silencio de la actriz. Porque el autoproclamado milmillonario se resistía como gato panza arriba a soltar la pasta, pese a fanfarronear repetidamente de riqueza a cada oportunidad que tiene. Y de hecho, Cohen tuvo problemas para que se los restituyera.

Trump, obsesionado por sus 'affaires'

Trump estaba literalmente obsesionado -ha declarado Cohen- con la actriz y con tapar sus affaires extramatrimoniales. "Quiero que se oculte hasta que pasen las elecciones [de 2016]; si gano, no tendrá relevancia porque ya seré presidente; si pierdo, ni siquiera me importará"; habría dicho entonces Trump, según su exconfidente. Pero no por su esposa Melania, no... todo por la campaña. "Las mujeres me van a odiar… los hombres quizá piensen que mola, pero esto va a ser desastroso para la campaña", dice Cohen, de nuevo, citando a Trump.