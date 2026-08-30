Ataques sin descanso: Rusia aumenta de manera exponencial su ofensiva contra Kyiv

Los detalles Las alarmas en la capital ucraniana han estado sonando durante toda la noche y la mañana del domingo en una nueva muestra que la guerra se ha trasladado a la retaguardia de ambos países.

El conflicto en Ucrania se encuentra en un punto muerto en el frente, con escasos avances de ambos bandos, pero ha trasladado su intensidad a las retaguardias, con ataques a grandes ciudades. Ucrania continúa atacando territorio ruso, mientras el Kremlin intensifica sus ataques sobre Kyiv, donde las alarmas han sonado toda la noche. Un reciente ataque ruso en Bucha, Kyiv, dejó 38 civiles muertos y generó controversia por la ubicación de un almacén de armas ucraniano. Además, existe preocupación por la posible extensión del conflicto fuera de Ucrania, con temores de ataques de falsa bandera por parte de Rusia usando drones ucranianos capturados, lo que podría involucrar a países de la OTAN. Las opiniones en Europa varían, con algunos países temiendo acciones rusas en el Báltico, mientras otros creen que Putin se centrará únicamente en Ucrania.

La guerra en Ucrania está estancada en el frente, donde apenas hay avances tanto ucranianos como rusos, pero el conflicto está ahora en la retaguardia de ambos países con ataques a grandes ciudades.

Ucrania sigue atacando territorio ruso, aunque al mismo tiempo también el Kremlin está escalando de manera exponencial casi los ataques sobre sobre Kyiv, donde las alarmas han sonado durante toda la noche del sábado al domingo.

La prueba de ello es el reciente ataque ruso contra un depósito de munición en el municipio de Bucha, en la región de Kyiv, en el que han muerto 38 civiles y que ha causado un enorme revuelo político al cuestionarse por qué el Ejército ucraniano tenía un almacén de armas tan cerca de una localidad.

Temor a un ataque de falsa bandera

Por otro lado, hay temor a que la guerra se extienda fuera de Ucrania. Este domingo, el Wall Street Journal ha publicado que Rusia ha capturado drones ucranianos y podría usarlos potencialmente contra países de la OTAN haciendo que los ataques parezcan ataques ucranianos.

Ahora bien, según ha consultado laSexta con fuentes diplomáticas de diversos países europeos, la visión de cada uno es diferente al respecto.

Hay países que sí están convencidos de que Vladimir Putin intentará antes o después algo, como por ejemplo una pequeña operación en el Báltico para testear la unidad de la OTAN.

En cambio, hay otros países europeos que están casi convencidos de que Putin ya tiene suficiente con Ucrania y que no va a intentar nada fuera de ello.

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