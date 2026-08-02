Así actúan otros países contra los incendios: de los cortafuegos de Japón a la enorme formación en Suiza

Los detalles Mientras en España se acaba de batir el récord de hectáreas quemadas, otros países llevan años aplicando diferentes estrategias para prevenir y combatir el fuego.

La superficie quemada en España ya es la peor de nuestra historia con más de 186.000 hectáreas quemadas. La emergencia climática es una realidad, pero también que la prevención funciona y ahí cada país es diferente del otro.

Por ejemplo, en Japón, a pesar de sus bosques, se mantiene en casi cero incendios ocurridos. Sus apuestas son claras: un sistema de detección por satélite, una educación del fuego desde el colegio y cortafuegos urbanos integrados en las ciudades.

En Chile, solo entre 2017 y 2023, se quemaron 1,4 millones de hectáreas. Unas cifras que llevaron al Gobierno local a replantearse su estrategia forestal de incendios de nuevo apostando por la tecnología y las brigadas forestales durante todo el año y una fuerte educación rural con campañas durísimas en el campo.

"Si uno mira las estadísticas, la mayor parte de los incidentes se produce por accidentes o negligencias y, en algunos casos, por actividades que no se deberían hacer en verano", señala Javier Bustamante, de la Estación biológica de Doñana.

Ya en Europa destaca Suiza, donde la cultura de prevención de incendios es milimétrica y local. De hecho, todos los hombres hasta los 50 años hacen formación. En el caso de las mujeres es voluntario. "Tenemos un sistema de defensa contra incendios profesional. Un sistema basado en voluntarios o gente poco preparada puede ser mucho más peligroso", añade Bustamante.

Otros, como Rumanía, destinan mucho dinero a la prevención. Es más, es el país europeo que más invierte: un 1% de su PIB.

Nuestro vecino, Portugal, podría ser nuestro hermano gemelo. Tras las catástrofes de 2017, el país luso reformó su sistema de defensa contra incendios con quemas prescritas, 30.000 hectáreas cada invierno. Además, limpian 100 metros alrededor de cada casa en zona rural y una apuesta por la concienciación que, para los expertos, también es muy necesaria en España.

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