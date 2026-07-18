Dimite el líder del bloque conservador del Parlamento alemán por tener un hijo por gestación subrogada en EEUU

Los detalles Su dimisión ha llegado a petición del canciller Friedrich Merz ya que la gestación subrogada es una práctica declarada ilegal en Alemania.

Jens Spahn, líder del bloque conservador en el Parlamento de Alemania, ha dimitido a petición del canciller Friedrich Merz tras tener un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos, práctica ilegal en Alemania. En su carta de dimisión, Spahn expresó que su "felicidad personal" era "incompatible" con su cargo político, y reconoció que el tema se volvió más complejo de lo previsto. Spahn, bajo presión por recurrir a la subrogación, criticó la crueldad del discurso público y resaltó la importancia de su familia. Merz calificó la dimisión como "correcta" e "inevitable" y planea proponer un sucesor para la dirección del grupo parlamentario.

El líder del bloque conservador en el Parlamento de Alemania, Jens Spahn, ha presentado su dimisión este sábado a petición del canciller y colíder de la alianza, Friedrich Merz, por haber tenido un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos, una práctica declarada ilegal en Alemania.

"He informado a los líderes de la CDU y la CSU, Friedrich Merz y Markus Soeder, que mediante esta carta a nuestro grupo parlamentario presento mi dimisión como presidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag", ha manifestado en Spahn en una misiva recogida por la radiotelevisión estatal alemana ARD.

En la carta, Spahn considera que su "felicidad personal" es "incompatible" con su cargo político y que su decisión "personal" de "tener un hijo mediante gestación subrogada y las expectativas, comprensibles, que recaen sobre mí como presidente de nuestro grupo parlamentario" se ha vuelto un tema "más complejo de lo que había previsto".

En su calidad de presidente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el canciller instó previamente a Spahn a dar este paso, según pudo saber la agencia DPA a través de fuentes cercanas al presidente del partido.

Spahn se vio bajo presión porque él y su marido, Daniel Funke, recurrieron a una gestación subrogada en Estados Unidos para tener su hijo. En Alemania no está legalizada la paternidad subrogada. El exministro de Salud fue acusado de doble moral y la presión sobre él había ido en aumento.

En su carta, Spahn criticó la "creciente crueldad del discurso público", que le había dado mucho que pensar, e hizo un llamamiento a todos para que "mantengan siempre un tono humano, a pesar de la claridad y la contundencia en los temas".

"En los últimos días, una cosa me ha quedado cada vez más clara: mi familia es lo más importante para mí", ha añadido.

En su primera valoración, Merz ha aplaudido la decisión tomada por Spahn, tan "correcta" como "inevitable" porque "la credibilidad es el bien supremo en política", según el canciller, quien ha agradecido al ya exlíder del bloque su contribución "fundamental" al desarrollo parlamentario "de los principales proyectos de reforma de las últimas semanas".

Como presidente de la CDU, en consulta con el presidente de su socio bávaro, propondrá un sucesor para la dirección del grupo parlamentario. "El procedimiento y el calendario se coordinarán ahora con el partido y los órganos del grupo parlamentario", ha concluido el canciller.

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