La lluvia de un año, en días: al menos cuatro muertos por un brutal temporal que azota Chile

¿Por qué es importante? Las lluvias torrenciales están generando inundaciones, provocadas por el famoso fenómeno conocido como 'el niño' que calienta las aguas del Pacífico frente a las costas de América favoreciendo intensas tormentas.

Chile enfrenta graves inundaciones debido al fenómeno de 'El Niño', que ha provocado lluvias torrenciales inusuales, causando al menos cuatro muertes y dejando a medio millón de personas sin electricidad. Este año, 'El Niño' podría ser el más intenso de las últimas décadas, exacerbando el impacto del cambio climático en el país. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, advirtió sobre la complejidad del escenario y pidió evitar desplazamientos innecesarios. Por su parte, el presidente José Antonio Kast afirmó que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para mitigar los efectos de este evento climático extremo.

Los chilenos están en shock. El motivo son las graves inundaciones que están sufriendo en varios puntos del país. En algunos, está lloviendo en unos días lo que suele llover en un año y ya son al menos cuatro los fallecidos debido al intenso temporal que azota el país.

Inundaciones debidas al famoso fenómeno conocido como 'el niño', que calienta las aguas del Pacífico frente a las costas de América favoreciendo intensas lluvias torrenciales. Un niño que, además, este año podría ser el más fuerte de las últimas décadas.

"Seguimos enfrentando un escenario complejo (...) Todavía enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y a evitar desplazamientos que no sean necesarios", aseguró en rueda de prensa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

No obstante, alguno ha intentado mitigarlo como José Antonio Kast, presidente de Chile: "Hemos hecho todo lo posible, todo lo que está al alcance de nuestras capacidades para enfrentar este evento climático".

El balance se salda de momento con cuatro muertos y al menos medio millón de personas sin electricidad. Unas inundaciones que el cambio climático está haciendo cada vez más frecuentes y aún mas extremas.

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