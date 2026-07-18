Al menos ocho muertos y más de 30 desaparecidos en un deslizamiento de tierra en China

Los detalles Alrededor de diez edificios han quedado sepultados en el municipio central chino de Chongqing y se han logrado rescatar a un total de 18 personas.

Un deslizamiento de tierra en Chongqing, China, ha causado la muerte de al menos ocho personas y dejado 34 desaparecidos, tras sepultar más de diez edificios debido a intensas lluvias. El incidente ocurrió a las 09:08 del viernes, colapsando varios edificios residenciales y atrapando a sus habitantes. Hasta las 18:30, 18 personas habían sido rescatadas y llevadas al hospital, todas en condición estable. Las autoridades locales continúan las labores de búsqueda, alertando sobre el riesgo de nuevos desprendimientos. El Ministerio de Gestión de Emergencias ha elevado la respuesta a nivel II y ha movilizado a más de 500 rescatistas. Cientos de familias han quedado sin hogar y servicios básicos.

Al menos ocho personas han muerto y otras 34 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra, provocado por las intensas lluvias, que ha dejado más de diez edificios sepultados en el municipio central chino de Chongqing.

El accidente geológico se produjo a las 09:08, hora local, de este viernes cuando una gran cantidad de rocas y tierra se desprendió ladera abajo y provocó el colapso de varios edificios residenciales situados al pie de la montaña, donde residentes quedaron atrapados, mientras que un total de 1.100 vecinos fueron evacuados.

Hasta las 18:30, un total de 18 personas habían sido rescatadas y algunas de ellas trasladadas al hospital para recibir tratamiento médico, aunque todas se encuentran en condición estable y fuera de peligro, según informaron en una rueda de prensa celebrada la noche del viernes las autoridades locales.

Los responsables indicaron que las labores de búsqueda y rescate continuaban y enfatizaron que en la parte superior y los laterales del acantilado colapsado aún permanecen fragmentos rocosos inestables dispersos, por lo que sigue existiendo riesgo potencial de nuevos desprendimientos.

El Ministerio de Gestión de Emergencias, que ha elevado la respuesta nacional a nivel II, la segunda más grave en la escala china de cuatro categorías, ha ordenado a los equipos hacer todo lo posible para localizar a las personas atrapadas y determinar cuanto antes el número de afectados. El Grupo de Construcción Anneng de China, una fuerza estatal especializada en rescates de ingeniería, ha enviado a 110 rescatistas profesionales, mientras que el cuerpo de bomberos de Chongqing ha desplegado a más de 400 efectivos.

Mientras tanto, cientos de familias se han quedado sin hogar y suministros mientras que, en un radio de un kilómetro, el agua, electricidad y gas se ha cortado.

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