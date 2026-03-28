La Cúpula de Hierro no frena los misiles de Irán: una bomba de racimo impacta en Tel Aviv y mata a un hombre de 60 años

Los detalles Según publica 'The Wall Street Journal', Israel habría comenzado a racionar el uso de sus interceptores más avanzados. Esto implica que, en algunos casos, se están utilizando sistemas menos potentes.

Un mes después del inicio de la escalada, Irán continúa atacando a Israel en un conflicto persistente. Los misiles iraníes han superado la Cúpula de Hierro, causando la muerte de un hombre en Tel Aviv y dejando heridos en una localidad cercana a Jerusalén. Desde el 28 de febrero, las sirenas antiaéreas son parte del día a día en Israel. Aunque el sistema defensivo israelí es avanzado, los recientes impactos han evidenciado sus límites. Israel ha comenzado a racionar el uso de sus interceptores más avanzados, empleando sistemas menos potentes, lo que podría explicar la penetración de algunos misiles. La población vive con incertidumbre en un conflicto que sigue intensificándose.

Un mes después del inicio de la escalada, Irán continúa lanzando ataques sobre Israel en un conflicto que no da tregua. Tanto es así que incluso los mísiles iraníes han traspasado la afamada Cúpula de Hierro israelí, provocando este sábado la muerte de un hombre de 60 años en Tel Aviv por una bomba de racimo.

Asimismo, en las últimas horas, un misil ha impactado en una localidad cercana a Jerusalén, dejando varios heridos. Desde el 28 de febrero, las sirenas antiaéreas se han convertido en parte del día a día en el país, especialmente en las zonas más pobladas.

Pese a contar con uno de los sistemas defensivos más avanzados del mundo, varios misiles han logrado impactar en territorio israelí en los últimos días, por lo que la población tiene ya como rutina vivir pendiente de posibles ataques.

El sistema de defensa antimisiles de Israel, conocido como Cúpula de Hierro, ha sido durante años un referente mundial por su eficacia. Sin embargo, los recientes impactos han puesto de manifiesto sus límites en un escenario de ataques continuados.

Según publica 'The Wall Street Journal', Israel habría comenzado a racionar el uso de sus interceptores más avanzados. Esto implica que, en algunos casos, se están utilizando sistemas menos potentes para hacer frente a los misiles que llegan de parte del enemigo.

De esta manera, este cambio en la estrategia defensiva podría explicar por qué algunos proyectiles están logrando atravesar el escudo antimisiles. La saturación del sistema, sumada al uso de interceptores de menor capacidad, estaría reduciendo la efectividad de la defensa en determinados ataques.

Mientras tanto, la población sigue conviviendo con la incertidumbre y la amenaza constante, en un conflicto que, lejos de estabilizarse, mantiene la tensión en aumento.

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