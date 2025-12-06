Ucrania y EEUU concuerdan en que el fin de la guerra depende de la disposición de Rusia a un "compromiso serio"

Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca en una imagen de archivo.

Estados Unidos continúa en negociaciones separadas con Ucrania y Rusia para lograr un alto el fuego. En un reciente encuentro entre representantes ucranianos y estadounidenses, ambas partes coincidieron en que cualquier avance hacia el fin de la guerra depende del compromiso serio de Moscú. Durante la sexta reunión entre el Enviado Especial para la Paz, Steven Witkoff, y Jared Kushner con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se destacó que el progreso real requiere que Rusia demuestre un compromiso con la paz a largo plazo, incluyendo pasos hacia la desescalada. Umerov y Witkoff confirmaron la necesidad de adoptar medidas creíbles para el cese del fuego y el desarrollo de Ucrania. El diálogo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania continuará próximamente.

Estados Unidos sigue inmerso en negociaciones por separado entre Ucrania y Rusia para alcanzar un alto el fuego. Y en el último encuentro con representantes ucranianos, tanto Kyiv como Washington han coincidido que cualquier avance para poner fin a la guerra en Ucrania depende del grado de compromiso de Moscú, que en todo caso debería ser "serio".

La afirmación, realizada por ambas partes, se produjo durante la sexta reunión entre el Enviado Especial para la Paz, Steven Witkoff, y Jared Kushner con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el Jefe del Estado Mayor General, General Andriy Hnatov en la que han discutido las conclusiones extraídas del encuentro previo entre EEUU y Rusia.

"Ambas partes han coincidido en que el progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, incluidos pasos hacia la desescalada y el cese de los asesinatos", ha informado Umerov en su cuenta de 'X'.

En el mensaje, el alto cargo ucraniano ha reiterado que ambas partes "subrayaron que es necesario poner fin a la guerra y adoptar medidas creíbles hacia el cese del fuego y la desescalada para evitar una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania, diseñado para hacer que la nación sea más fuerte y más próspera que antes de la guerra".

Por su parte, Witkoff también confirmó en sus redes sociales las mismas conclusiones que el representante ucraniano. El emisario de Donald Trump añadió que, junto a Ucrania, coincidieron en que un acuerdo a corto plazo depende exclusivamente de que Rusia acate medidas para "desescalada y el cese de matanzas".

Tras este breve resumen, el propio Umerov ha asegurado que el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania continuará este sábado.

