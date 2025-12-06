Ahora

Resultado del sexto encuentro

Ucrania y EEUU concuerdan en que el fin de la guerra depende de la disposición de Rusia a un "compromiso serio"

Los detalles Tras la reunión mantenida entre representantes de ambos gobiernos, las dos partes coinciden en que se deben adoptar "medidas creíbles" que conduzcan a un alto el fuego.

Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca en una imagen de archivo.Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca en una imagen de archivo.laSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Estados Unidos sigue inmerso en negociaciones por separado entre Ucrania y Rusia para alcanzar un alto el fuego. Y en el último encuentro con representantes ucranianos, tanto Kyiv como Washington han coincidido que cualquier avance para poner fin a la guerra en Ucrania depende del grado de compromiso de Moscú, que en todo caso debería ser "serio".

La afirmación, realizada por ambas partes, se produjo durante la sexta reunión entre el Enviado Especial para la Paz, Steven Witkoff, y Jared Kushner con el Secretario de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el Jefe del Estado Mayor General, General Andriy Hnatov en la que han discutido las conclusiones extraídas del encuentro previo entre EEUU y Rusia.

"Ambas partes han coincidido en que el progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, incluidos pasos hacia la desescalada y el cese de los asesinatos", ha informado Umerov en su cuenta de 'X'.

En el mensaje, el alto cargo ucraniano ha reiterado que ambas partes "subrayaron que es necesario poner fin a la guerra y adoptar medidas creíbles hacia el cese del fuego y la desescalada para evitar una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania, diseñado para hacer que la nación sea más fuerte y más próspera que antes de la guerra".

Por su parte, Witkoff también confirmó en sus redes sociales las mismas conclusiones que el representante ucraniano. El emisario de Donald Trump añadió que, junto a Ucrania, coincidieron en que un acuerdo a corto plazo depende exclusivamente de que Rusia acate medidas para "desescalada y el cese de matanzas".

Tras este breve resumen, el propio Umerov ha asegurado que el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania continuará este sábado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de Pradas prueban que Mazón tenía información de la DANA pero el borrado del móvil de Cuenca impide saber si el president ordenó no confinar
  2. Día de la Constitución, en directo | El Parlamento celebra el aniversario de la Constitución con el plante de varias formaciones políticas
  3. La carta de una trabajadora que renunció a su puesto en el hospital de Torrejón: "Propusieron que un anestesista pudiese llevar dos quirófanos a la vez"
  4. El Govern llega a un acuerdo para sacrificar a unos 30.000 cerdos sanos situados cerca del foco de la peste porcina
  5. Trump compra el discurso de la ultraderecha y alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
  6. Un audio tras el crimen y una familia que advirtió a las autoridades sobre el maltrato a Lucas, el niño asesinado en Garrucha (Almería)