Las cada vez más frecuentes y violentas detenciones en EEUU en la cruzada antiinmigración de Donald Trump

¿Qué está pasando? El republicano ha convertido las calles estadounidenses en una especie de 'caza' del migrante. Los agentes arrestan con cada vez más violencia a unas personas que suplican ante la presencia de sus hijos.

En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha intensificado su política antiinmigración, con agentes federales encapuchados que realizan detenciones masivas y agresivas de migrantes en ciudades importantes como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Estas acciones, comparadas con una "caza", no discriminan entre familias, separando a padres de sus hijos sin importarles el impacto emocional y físico. Un caso notable es el de un hombre que ha demandado por 50 millones de dólares a varios agentes por lesiones sufridas al intentar impedir el arresto de sus empleados. Todo quedó registrado en video, evidenciando la brutalidad de estas detenciones.

Son la Gestapo del siglo XXI. Son parte de la cruzada antiinmigración de Donald Trump en Estados Unidos. Esos agentes federales, tapados con pasamontañas, que día sí y día también detienen de forma masiva y cada vez más agresiva a migrantes que se encuentran en las ciudades de EEUU. Porque más bien parece una caza. Porque es en lo que ha convertido el republicano las calles estadounidenses.

Y es que les da lo mismo que sean familias. Que estén sus hijos delante. Les da igual separarles de sus padres y de sus madres, y también les importa poco el cómo tengan que hacer esas detenciones. Agarrando del brazo. Con fuerza. Usando cualquier método para arrestar a personas simplemente por ser migrantes.

"No estoy haciendo nada", dice un hombre al que separan de su familia ante los gritos de su mujer, que pide a los agentes que se la lleven a ella también.

Llorando desconsolada segundos antes de que, sin venir a cuento, se produzca la agresión. De que estos agentes, con total desprecio y desmedida brutalidad, empujen a la mujer contra la pared y la tiran al suelo. Todo, delante de su hija.

Demanda por 50 millones de dólares

Tal es la situación que un hombre ya ha presentado una demanda de 50 millones de dólares contra varios de estos agentes federales por las lesiones que le causaron cuando trataba de impedir el arresto de sus trabajadores.

Todo quedó grabado con la cámara, gracias a la que se ve cómo los agentes reducen al dueño de un establecimiento y le provocan por ello diversas lesiones.

Es la caza de migrantes de Donald Trump. Es en lo que el republicano ha transformado al país apenas nueve meses de su segundo mandato. Ciudades como Nueva York o como Chicago. O como Los Ángeles. Ciudades de gran importancia dentro de EEUU.

