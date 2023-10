El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el estado de guerra en el país tras la ofensiva sorpresa lanzada por Hamás, la mayor desde el inicio de la guerra del Yom Kippur.

Tras este anuncio, el Gobierno de Israel ha confirmado que las milicias palestinas han secuestrado al menos a un centenar de personas. Además, han decidido compartir un vídeo en el que se ve cómo se encuentra una familia israelí secuestrada por Hamás.

En el vídeo se puede ver a unos padres junto a sus dos hijos. La familia se encuentra completamente rota tras presenciar cómo han matado a otra hija de la pareja. Los niños comienzan a llorar sin comprender lo que está sucediendo.

"¿No puede volver?", pregunta el niño completamente roto mientras su madre le confirma que no es posible. El secuestrador de Hamás no quiere escuchar más llantos y por eso no duda en contestarle a la otra niña de la pareja que su hermana "se ha ido con Dios" cuando le pregunta si ha muerto.

Una familia destrozada y una imagen desoladora que el Gobierno de Israel asegura que le hubiese gustado no tener que compartir nunca.