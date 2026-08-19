Silencio en Marruecos sobre la crisis de Ceuta: solo un diputado ha preguntado a Mohamed VI y no ha recibido respuesta

Los detalles Abdelilah Benkirane, líder del Partido de la Justicia y del Desarrollo, ha reclamado al rey que investigue la tragedia de los días 30 y 31 de julio. Varios medios oficialistas le acusan de llevar a cabo una "afrenta" al monarca.

El silencio domina la política marroquí tras la crisis migratoria en Ceuta, donde más de 80.000 personas intentaron entrar y más de 140 murieron. Abdelilah Benkirane, líder del Partido de la Justicia y del Desarrollo, ha sido el único en dirigirse a Mohamed VI, cuestionando quién orquestó el suceso, sugiriendo que podría ser alguien del régimen. Sus declaraciones han sido vistas como una afrenta al monarca, ya que en Marruecos los políticos no deben pronunciarse antes que el rey. Benkirane pidió una comisión de investigación, pero la Casa Real no ha respondido. Según el periodista Ignacio Cembrero, Marruecos no quiere asumir responsabilidades ni el rey dará explicaciones.

El silencio se ha apoderado de la política marroquí tras la crisis migratoria acontecida en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, cuando más de 80.000 personas entraron en la ciudad autónoma y más de 140 de ellas murieron en el intento. Ante esta situación, Abdelilah Benkirane, líder del Partido de la Justicia y del Desarrollo, ha sido el único representante público del país vecino en dirigirse a Mohamed VI para conocer su postura.

"He preguntado a Su Majestad el Rey. Debemos saber qué ha sucedido. ¿Quién ha maquinado todo esto? ¿Se trata de alguien de fuera o de alguien de dentro? ¿Cómo es que sucedió el mismo día de la Fiesta del Trono?", ha afirmado Benkirane a través de una publicación en sus redes sociales. No obstante, asegura que "hasta hora no ha habido respuesta y seguimos esperando".

El diputado ha deslizado que el responsable de la tragedia ceutí podría ser "alguien de dentro" del régimen y no las mafias del tráfico de personas a las que, desde el primer momento, han señalado tanto Moncloa como Rabat.

La prensa afín al régimen ha interpretado las palabras de Benkirane como una "afrenta" a Mohamed VI, ya que la tradición marroquí marca que los políticos no deben pronunciarse sobre ninguna cuestión si antes no lo ha hecho el monarca.

Benkirane también ha pedido al rey poner en pie "una comisión nacional de investigación imparcial y transparente" que ofrezca unas conclusiones públicas y determinen las responsabilidades políticas y penales de la tragedia. Sin embargo, la Casa Real de Marruecos no ha recogido la propuesta pese a que las fiscalías de Tetuán y Nador sí han abierto sendas investigaciones.

Mohamed VI no dará explicaciones

El periodista Ignacio Cembrero explica que tanto los medios de comunicación como las redes sociales en Marruecos se han vuelto contra Benkirane por su "deslealtad" a Mohamed VI. De hecho, la opinión pública marroquí respalda que el monarca no rinda cuentas por los más de 140 muertos. "En algún artículo he leído que el rey solo debe dar explicaciones ante Dios", asegura en Al Rojo Vivo.

"Si hay alguien que debe dar explicaciones es el rey, pero no las va a dar", adelanta Cembrero, que asegura que "Marruecos no quiere asumir sus muertos". "Ni se ha decretado luto oficial, ni ninguna autoridad ha dado el pésame a las familiar en público", añade el periodista y colaborador de laSexta para concluir.

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