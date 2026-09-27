Mamdani publica un vídeo con Sánchez emulando jugar al baloncesto con bolas de papel: "Ser de izquierdas significa intentar tiros difíciles"

Los detalles En las imágenes, que ya acumulan millones de reproducciones y probablemente se grabaron tras la reunión que mantuvieron en Nueva York, los políticos se ríen.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizan un vídeo en el que simulan jugar al baloncesto lanzando bolas de papel a una papelera. En el vídeo, Sánchez comenta que ser de izquierda implica asumir grandes retos, a lo que Mamdani responde: "Y anotar". Este momento distendido, grabado tras su reunión en Nueva York, ha generado críticas del Partido Popular. Borja Sémper, portavoz del PP, acusó a Sánchez de estar desconectado de la realidad. Sánchez aprovechó su visita a Nueva York para defender su modelo económico y políticas de justicia social.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, ha publicado un vídeo en su perfil de X junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ambos emulan jugar al baloncesto tirando bolas de papel en una papelera.

"You know that being a leftist means taking big shots (Sabes que ser de izquierda significa intentar tiros difíciles)", expresa Sánchez en inglés, a lo que el alcalde de Nueva York le responde: "Y anotar", antes de empezar a encestar en la papelera. En este sentido, cabe destacar que "taking big shots" se puede entender con el doble sentido de asumir grandes retos a nivel político e intentar lanzamientos ambiciosos a canasta en baloncesto.

Vestidos traje, en la grabación, Sánchez y el estadounidense celebran los "tiros difíciles" de las políticas de izquierda lanzando bolas de papel a una papelera.

En el video, que dura 21 segundos y ya acumula millones de reproducciones, Mamdani y Sánchez disfrutan de un momento distendido, una escena que probablemente fue grabada tras la reunión que mantuvieron esta semana en Nueva York.

El PP responde: "Absoluta desconexión de la realidad"

Por su parte, el portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha respondido al vídeo acusando al presidente del Gobierno de "absoluta desconexión de la realidad". Así ha contestado Sémper al jefe del Ejecutivo en una publicación a través de X.

El vídeo llega después de la asistencia de Sánchez a la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada este semana en Nueva York, y cuyo viaje aprovechó para reunirse el miércoles con Mamdani en Gracie Manson, residencia oficial del alcalde.

Durante su encuentro, Sánchez defendió su modelo económico por encadenar años de crecimiento económico, aumento del empleo y a la vez, afirmó, reducir la desigualdad social con un sistema de protección social fuerte.

Asimismo, recalcó que sus gobiernos siguieron esa ruta a pesar de que los sectores conservadores les advertían de que no serían útiles, pero les ha demostrado que estaban equivocados: "Nuestras políticas funcionan y van destinadas a la gente común porque la justicia social no es el enemigo del crecimiento económico", aseveró.

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