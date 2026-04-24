El Departamento de Justicia de Trump desestima la investigación contra el presidente de la Reserva Federal

¿Por qué es importante? La decisión acaba con la causa por los sobrecostes en la reforma de la sede del banco central y ayuda a facilitar la confirmación de Kevin Warsh —nominado por Trump— como presidente de la Reserva Federal.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ha anunciado que el Departamento de Justicia no asumirá la investigación contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por sobrecostes en la reforma de su sede. Será el inspector general de la Fed, Michael Horowitz, quien lleve a cabo la investigación, lo que podría facilitar la confirmación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, un proceso bloqueado por el senador Thom Tillis. Tillis ha condicionado su apoyo a Warsh al cierre de esta investigación. La relación entre Powell y Trump ha sido tensa, marcada por desacuerdos sobre las tasas de interés.

La fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ha informado de que el Departamento de Justicia no se hará cargo de la investigación iniciada contra el actual presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por los sobrecostes en la reforma de la sede del banco central.

En este sentido, Pirro ha sostenido que será el inspector general de la Reserva Federal, Michael Horowitz, quien investigue los hechos, dejando por tanto la responsabilidad en el propio instituto emisor y acabando con la causa del Departamento de Justicia, según ha informado Europa Press.

"Espero un informe exhaustivo en el menor tiempo posible y confío en que el resultado ayudará a resolver, de una vez por todas, las preguntas que llevaron a esta oficina a emitir citaciones judiciales", ha defendido Pirro en un mensaje en redes sociales. Aún así, la fiscal de distrito ha afirmado que no dudará en reanudar la investigación penal si "los hechos lo justifican".

Elimina los obstáculos para Kevin Warsh

Este cambio de rumbo de la investigación puede ayudar a facilitar la confirmación de Kevin Warsh —nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump,— como presidente de la Fed, puesto que era el obstáculo esgrimido por el senador republicano Thom Tillis para bloquear su candidatura en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos.

"Acabemos con esta investigación para que pueda apoyar tu confirmación", aseveró Tillis este martes en la comparecencia de Warsh ante el Comité, compuesto por 13 republicanos y 11 demócratas, por lo que el voto de Tillis resulta clave para seguir adelante con la designación de Warsh.

Hasta ahora, el mandatario estadounidense no había dado su brazo a torcer y sostenía que la investigación seguiría su curso, a pesar de que esto significara no contar con un sustituto para Powell antes del 15 de mayo, día que termina su mandato.

La relación entre Powell y Trump ha estado marcada por sus enfrentamientos sobre el rumbo de los tipos de interés, con el inquilino de la Casa Blanca instando a la Reserva Federal a bajar la tasas de referencia ante la negativa de Powell a seguir los mandatos del presidente estadounidense.

Tras el inicio de la investigación, el jefe de la Fed aseguró que se enmarcaba en "las amenazas y la presión constante" de la Administración Trump.

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