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Pena de muerte

El Departamento de Justicia de EEUU estudia medidas para fortalecer la pena de muerte a nivel federal: recuperar la inyección letal o incluir los fusilamientos

Los detalles Algunos estados del país mantienen este tipo de ejecuciones, pero el Departamento de Justicia quiere imponerlo a nivel federal.

Donald Trump sostiene una copia de la orden ejecutiva que busca recuperar la pena de muerte en Washington DCDonald Trump sostiene una copia de la orden ejecutiva que busca recuperar la pena de muerte en Washington DCAlex Brandon - AP
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos debería añadir los pelotones de fusilamiento, la electrocución y la asfixia con gas como métodos de ejecución para las personas condenadas por los delitos federales más graves, según un informe sobre la pena de muerte publicado el viernes en el que se señalan las dificultades para obtener los fármacos necesarios para las inyecciones letales.

El informe cumple la promesa del presidente Donald Trump de reanudar la pena capital en su segundo mandato. En su primer mandato, que finalizó en 2021, la reanudó tras una pausa de 20 años, ejecutando a 13 presos federales mediante inyecciones letales en sus últimos meses en el cargo.

Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah son los únicos estados del país que utilizan el pelotón de fusilamiento para la pena de muerte. Idaho la emplea como método principal de ejecución, mientras que en el resto de estados quedan a decisión del condenado.

El fiscal general interino, Todd Blanche, ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra nueve personas luego de que el Departamento de Justicia revocara la moratoria sobre ejecuciones federales impuesta durante la administración Biden, según ha informado el departamento.

"Entre las medidas adoptadas se encuentran la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, como el pelotón de fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte", ha indicado en un comunicado.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas", ha afirmado Blanche.

Cambios tras la era Biden

En el escrito, Blanche instruye a la Oficina de Prisiones del Departamento de Justicia a modificar su protocolo de ejecución "para incluir métodos de ejecución adicionales y constitucionales que actualmente contempla la ley en ciertos estados", haciendo referencia a los métodos más antiguos de pelotón de fusilamiento y electrocución, y al nuevo método de asfixia por gas, pionero en Alabama en 2024.

"Esta modificación ayudará a garantizar que el Departamento esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si no se dispone de un fármaco específico", concluye el documento.

Biden, demócrata, conmutó las sentencias de 37 personas que esperaban la ejecución en el corredor de la muerte federal, dejando solo a tres hombres. Sin embargo, desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump ha defendido una política de mano dura con la pena de muerte y ha impulsado su aplicación en delitos que considera especialmente graves, como los asesinatos de policías.

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