La caza del discrepante: la Fiscalía de EEUU investiga al presidente de la Reserva Federal por supuestas irregularidades en la reforma de su edificio

¿Por qué es importante? Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, siempre se ha opuesto a seguir los intereses de Trump. El líder republicano quiere que baje los tipos de interés, pero él se ha negado por miedo a la inflación. Trump no tiene control sobre la entidad.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus críticas hacia Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, quien enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en las reformas del edificio de la institución. Powell sostiene que estas acciones legales están motivadas por rencillas personales y la independencia de la Reserva Federal, que ha resistido las presiones de Trump para bajar las tasas de interés. Trump ha expresado su descontento con Powell, calificándolo de "demasiado lento". Expertos advierten que esta intimidación busca influir en futuros líderes de la Reserva. A pesar de las amenazas, Powell se ha mantenido firme ante las provocaciones de Trump.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece no tener suficiente con los enemigos que tiene fuera de sus fronteras y por eso los busca dentro. La Fiscalía de los Estados Unidos ha abierto una investigación contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por las reformas del edificio de la institución. Sin embargo, tal y como ha apuntado Powell, detrás de esta acción legal se esconden rencillas personales con el presidente del país.

Lo cierto es que este organismo es independiente del líder republicano y como no puede controlarle ni a él ni a sus decisiones, siempre le ha puesto en el centro de sus críticas. "Siempre demasiado tarde, demasiado lento"; "Su apodo es Sr. Muy Lento"; "No estoy contento con J. Powell, no creo que esté haciendo un buen trabajo", ha asegurado Trump en distintas ocasiones.

Asimismo, el máximo responsable de la Reserva Federal se enfrenta a una investigación por posibles irregularidades en las obras que realizó en su día en el edificio de la Reserva Federal. "Esta nueva amenaza no tiene que ver con la renovación de los edificios", ha asegurado Powell, que este lunes ha defendido su inocencia y ha vinculado las pesquisas con los intereses personales de Trump.

Las verdaderas razones detrás de la investigación

"La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación, en lugar de seguir las preferencias del presidente", ha esgrimido Powell en relación con su negativa a bajar los tipos. El líder republicano ha reiterado en múltiples ocasiones que le gustaría que bajase el precio del dinero, pero el responsable de la Reserva Federal siempre se ha negado por miedo a la inflación.

No obstante, otra de las razones detrás de esta investigación sería que Trump ya ha intentado humillarle en rueda de prensa por esa renovación de edificios diciendo que iban a costar más de lo previsto. "[Los gastos] han subido un poco, o un mucho", aseguró Trump. "No me consta", le contestó Powell, durante la visita que hicieron a las instalaciones.

Por otra parte, los expertos han advertido que esta amenaza no es solo para él. "Más que para Powell, él piensa en el que vaya a venir, que tendrá que doblegarse a sus intereses o si no le esperará hasta la cárcel", ha señalado el profesor de ICAE-Universidad Complutense Miguel Sebastián.

Con todo, en esta relación de constante intimidación, el presidente de la Reserva Federal nunca se ha plegado ante el de los Estados Unidos, a pesar de sus provocaciones. "Si yo quiero que se vaya se va", ha llegado a concretar Trump.

