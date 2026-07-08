Ignacio Escolar, a Trump: "Nos sale más barato pagar a las empresas damnificadas por el bloqueo de EEUU que subir al 5% el gasto en defensa"

El director de 'eldiario.es' indica que Estados Unidos no podría cortar los tratos comerciales con EEUU y, además, si lo hicieran serían los más perjudicados.

Donald Trump ha vuelto a cargar contra España. El presidente de Estados Unidos ha acudido a la cumbre de la OTAN y ha dicho que España es "una causa perdida" y que, además, no quiere hacer ningún tipo de trato comercial con nuestro país. "Es un socio terrible en la OTAN, no participan, no pagan... no quiero tener nada que ver con España", ha declarado frente a Mark Rutte.

Iñaki López, además, destaca el papel del secretario general de la OTAN, "que es algo así como el gerente del club que permite, alegremente, que un miembro insulte al resto sin que se le tuerza la boca". "Es impresionante lo pelota que puede llegar a ser", añade.

"Ni siquiera Mark Rutte se libra de las humillaciones del bully", señala Ignacio Escolar. El director de 'eldiario.es' indica que Trump "funciona así con todo el mundo". El periodista señala que se debería "relativizar un poco".

Además, sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos de cortar los tratos comerciales de nuestro país, Escolar señala que no lo puede hacer y, además, "el principal perjudicado es EEUU". "Si hubiese que decidir entre subir el presupuesto militar al 5% y renunciar al comercio con EEUU, nos sale más barato pagar a tocateja, entre todos los españoles, a todas las empresas damnificadas por ese bloqueo comercial que subir al 5%", concluye.

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