Delcy Rodríguez recibe a la enviada de Trump para Venezuela en Caracas cuando se cumple un mes de la captura de Maduro

Reunión entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la encargada de negocios de EEUU de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu

El contexto Desde la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense, su 'número dos' ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina, ha acordado con Washington la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, se reunió en Caracas con Laura Dogu, enviada de Donald Trump para Venezuela, en el Palacio de Miraflores. Durante el encuentro, Dogu reiteró las fases planteadas por Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición. Dogu, exembajadora en Honduras y Nicaragua, llegó a Caracas para fortalecer el acercamiento diplomático entre ambos países. La reunión contó con Jorge Rodríguez y Yván Gil, quien anunció a Félix Plasencia como nuevo representante de Venezuela en EE.UU. Plasencia ha ocupado diversos cargos durante el mandato de Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este lunes en Caracas a la enviada del presidente estadounidense, Donald Trump para Venezuela, Laura Dogu, según han confirmado las autoridades venezolanas.

"Este lunes 2 de febrero en horas de la tarde la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con la encargada de negocios de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu", ha informado el ministro de Comunicación e Información venezolano, Miguel Pérez Pirela, en redes sociales.

El encuentro ha tenido lugar en la sede presidencial, el Palacio de Miraflores, y en este Dogu ha "reiterado las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", ha señalado la legación diplomática estadounidense en X.

Dogu llegó el sábado a Caracas con rango de encargada de negocios en una muestra más del acercamiento diplomático entre ambos países. Fue embajadora en Honduras y Nicaragua y reemplaza en el puesto a John McNamara, según ha informado la legación diplomática estadounidense en el país latinoamericano. Anteriormente, fue asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la oficina para la recuperación de rehenes del FBI.

La reunión ha contado asimismo con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, quien posteriormente ha anunciado el nombramiento del diplomático y político Félix Plasencia como nuevo representante de Venezuela ante Estados Unidos.

"El diplomático venezolano se trasladará con su equipo a suelo estadounidense en los próximos días", ha asegurado Gil sobre una decisión que ha enmarcado como parte de "una etapa de trabajo, una revisión exhaustiva de todas las vías de cooperación que vamos a estar desarrollando en los próximos meses".

Un mes de la captura de Maduro

En declaraciones recogidas por la Presidencia venezolana, el ministro ha recalcado su voluntad de que esta nueva fase de las relaciones entre Washington y Caracas "calce a la perfección con los postulados del Derecho Internacional, de la Carta de Naciones Unidas y de la soberanía de nuestros estados".

Félix Plasencia se ha desempeñado distintos cargos durante el mandato del presidente, Nicolás Maduro, ha estado al frente del Ministerio de Turismo y Comercio (2019-2020), del de Exteriores (2021-2022) y ha sido embajador del país sudamericano en China, Colombia y Reino Unido.

Desde la captura de Maduro, el 3 de enero en una operación militar estadounidense, su 'número dos' ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina, ha acordado con Washington la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye tanto a nacionales como extranjeros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.