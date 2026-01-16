La explicación de María Corina Machado a la entrega de su Premio Nobel de la Paz a Trump: "Se lo merece"

Los detalles Por su parte, la líder de la oposición venezolana ha asegurado en una entrevista en 'Fox News' que el momento en el que cedió este galardón al republicano fue "muy emotivo".

María Corina Machado y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron un histórico almuerzo en la Casa Blanca. Durante el encuentro, Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz el 10 de octubre de 2025 por su lucha por la democracia en Venezuela, entregó su medalla a Trump, afirmando que "se lo merece". Aunque Trump había aspirado al Nobel en varias ocasiones, el Instituto del Nobel aclaró que el premio no puede ser revocado ni transferido. Machado dedicó su Nobel al pueblo venezolano y al apoyo de Trump, pero el reconocimiento oficial sigue siendo suyo.

María Corina Machado protagonizó este jueves junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un almuerzo que pasará a la historia. Y no precisamente por lo que hablaron sobre las tensiones entre países, sino porque el republicano consiguió aquello que tanto anhelaba: el Premio Nobel de la Paz, ya que según la venezolana "se lo merece".

El mandatario estadounidense se ha postulado como ganador de este premio en diferentes ocasiones porque "nadie en la historia" se lo merece más que él. Sin embargo, el 10 de octubre de 2025 anunciaban el otorgamiento del galardón a Machado "por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Por su parte, la líder de la oposición en Venezuela dedicó su Nobel al pueblo venezolano y al presidente de EEUU por su "apoyo". Algo que no fue suficiente para el magnate.

Esta medalla, chapada en oro, fue finalmente regalada a Trump en su esperado almuerzo en la Casa Blanca con Machado. Por su parte, la venezolana ha asegurado en una entrevista en 'Fox News' que ha cedido este premio al republicano "porque se lo merece": "Fue un momento muy emotivo. Decidí entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela".

Ante "compartir" este galardón, el Instituto del Nobel ha recordado que "una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros". "La decisión es definitiva y perdura para siempre", ha expresado tras la histórica entrega al estadounidense.

"Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no", ha zanjado el organismo rector de este premio en su cuenta en la red social X.

