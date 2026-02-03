Cierra la entidad benéfica de Sarah Ferguson tras las nuevas revelaciones de sus vínculos con Epstein

Los detalles Días después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre la amistad de la exduquesa de York con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, la entidad benéfica de Ferguson, Sarah's Trust, creada en 2020, anuncia su cierre.

Sarah's Trust, la organización benéfica de Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, ha anunciado su cierre tras revelarse nuevos detalles sobre la relación de Ferguson con Jeffrey Epstein. La decisión se tomó después de un debate sobre su continuidad. Desde su creación en 2020, Sarah's Trust apoyó causas humanitarias y ambientales, colaborando con más de 60 organizaciones en 20 países. Durante la pandemia, entregaron más de 150.000 paquetes de ayuda y brindaron educación a niños en Ghana. La publicación de correos electrónicos mostró que Ferguson mantuvo contacto con Epstein mientras él estaba en prisión, lo que también ha salpicado a la princesa Mette-Marit de Noruega.

Sarah's Trust, la organización benéfica de Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés (hermano del rey Carlos III) ha comunicado su cierre días después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre la amistad de la exduquesa de York con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

La entidad benéfica -Sarah's Trust- ha informado de que tomó la decisión tras un profundo debate sobre su continuidad. Sarah's Trust se creó en 2020 para apoyar "los trabajos para atajar crisis humanitarias y ambientales, la crisis del hambre y los problemas que perpetúan los ciclos de pobreza extrema".

"Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo directivo han acordado, con pesar, que la organización benéfica cerrará próximamente", tal como se informó en un comunicado. "Seguimos muy orgullosos del trabajo de la organización en los últimos años. Hemos colaborado con más de 60 organizaciones benéficas en más de 20 países, brindando educación, atención médica, respuesta a crisis y proyectos ambientales...", añadía el comunicado.

También, tal como concluía dicho escrito: "Entregamos más de 150.000 paquetes de ayuda durante la pandemia de COVID-19, proporcionamos asistencia médica y formación a los afectados por la guerra en Ucrania y brindamos educación a más de 200 niños en Ghana".

Esta decisión viene precedida de la divulgación de nuevos correos electrónicos del caso Epstein que el Departamento de Justicia de EEUU divulgó la semana pasada. En ellos, aparentemente se demostraba que Sarah Ferguson continuó el contacto con el millonario mientras éste estaba en prisión por solicitar relaciones sexuales a una menor.

En los correos publicados en EEUU había mensajes de Ferguson en los que ésta le informaba a Epstein sobre las posibles oportunidades que se habían abierto para sus marcas comerciales y libros. "En tan solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía ha aumentado. Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como tu cumplido delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado", escribió Ferguson en uno de los correos.

No solo la Familia real británica se ve envuelta en este caso, con el príncipe Andrés y su exmujer, Sarah Ferguson, también en la casa real noruega se ha visto, de nuevo, salpicada por este caso. La actual princesa, Mette-Marit, que está llamada a reinar el país, también se ha visto salpicada por la publicación de nuevos correos, revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que la relacionan con el magnate. Su nombre aparece hasta en 1000 ocasiones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.